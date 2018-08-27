Антипатия между Маккейном и Трампом не утихла даже после смерти сенатора, – CNN

Антипатия между Джоном Маккейном и главой Белого дома Дональдом Трампом не исчезла даже после смерти американского сенатора 25 августа от рака мозга.

Об этом пишет корреспондент CNN Стивен Коллинсон, отмечая, что Маккейн хотел видеть Барака Обаму и Джорджа Буша на своих похоронах, но не желал, чтобы его посетил действующий президент США.

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Если эти планы сенатора остались без изменений, то Маккейн направит четкое окончательное уведомление Трампу, что поведение президента США, его популистский стиль и мировоззрение являются противоположными основополагающим ценностям и глобальной роли Америки, говорится в статье.

В Вашингтоне даже смерть является политической – факт, который Маккейн хорошо понимал, планируя собственные похороны так, чтобы исключить из них Трампа, что станет безошибочным посмертным заявлением сенатора, направленным в Белый дом,

– замечает автор статьи.

Траур по Маккейну и похвала его мужественности, чести, порядочности, характеру и готовности пересмотреть свои собственные ошибки будут звучать в то время, когда Трамп сталкивается с жесткой критикой своей личности и поведения. Признание бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна и суд по делу экс-руководителя его штаба Пола Манафорта, который состоялся на прошлой неделе, углубили политический и юридический шторм, что бушевал вокруг Белого дома – однако не побудили большинство республиканских лидеров критиковать Трампа, продолжает журналист.

В этом контексте церемонии чествования памяти Маккейна, несомненно, станут не просто скорбью по политическому гиганту, который покинул этот мир. Они, скорее всего, станут дискуссией о политической морали и правилах и принципах, ожидаемых от общественных деятелей уже в поляризованном политическом обществе, на которое оказывает свое разрушительное воздействие глава Белого дома, считает Коллинс.

"Отстраненность от участия от такого большого национального события (похорон Маккейна – "24"), несомненно, ужалит такого человека, как Трамп, который наслаждается театральностью своего президентства", – отмечается в материале.

При нормальных обстоятельствах президенту США можно было бы сделать исчерпывающее письменное заявление относительно смерти такой важной политической фигуры, как Маккейн. Но Трамп просто написал твит, и, хотя члены его семьи похвалили характер и вклад сенатора в историю страны, он этого не сделал, акцентирует внимание аналитик.

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Так, The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила 26 августа, что Трамп отказался, чтобы Белый дом опубликовал обращение, в котором Маккейну высказывается похвала за героизм, проявленный во время Вьетнамской войны и за службу США. В документе отмечалось, что пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс и начальник штаба Белого дома Джон Келли высказались за то, чтобы все же назвать сенатора Аризоны "героем".

Много в чем антагонизм между Трампом и Маккейном является микрокосмом изменений, которые бывший нью-йоркский бизнесмен определил, а потом эксплуатировал в рамках Республиканской партии.

Когда кандидат Трамп заявил в 2015 году, что он не считает Маккейна героем войны, поскольку тот попал в плен во Вьетнаме, большинство политических наблюдателей предсказывали, что он просто похоронил свои надежды на председательство в Белом доме, оскорбляя жертву человека, которого пытали в позорной ханойской тюрьме.

Маккейн до конца своей жизни утверждал, что Трамп является исторической аномалией и полной противоположностью традиционному лидерству в США. Он утверждал, что основные американские ценности вновь подтверждают себя.

Все чаще у нас есть собственные факты, которые укрепляют наши убеждения, и любые эмпирические доказательства, которые противоречат им, сразу обозначаются как "фальшивки",

– Маккейн писал в своей книге "Беспокойная волна".

Это было четким указанием на Трампа, но также и на политическую поляризацию, которая сделала Вашингтон таким дисфункциональным, убежден журналист.

Поэтому последнее "прощальное слово" Маккейна на этой неделе, вероятно, станет расширенным аргументом того, что для достижения успеха в Америке такие условия не должны преобладать, делает вывод автор публикации.

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Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение рака. У него была опухоль мозга.

Сенатора похоронят в Аннаполисе (штат Мэриленд), а попрощаться с ним можно будет в Вашингтоне (округ Колумбия) и Финиксе (Аризона).