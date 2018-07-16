Антирейтинг фруктов и ягод, которые могут навредить здоровью

В некоторых фруктах и ягодах содержатся биоактивные компоненты, которые могут негативно отражаться на здоровье организма.

Перечень фруктов составили специалисты экологической организации Environmental Working Group, передает Мedikforum.

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Одним из таких фруктов являются груши, которые содержат много грубой клетчатки. Она может спровоцировать расстройство пищеварения и повредить слизистую желудка и кишечника.

Груши могут спровоцировать расстройство пищеварения

Абрикосы и персики также раздражают слизистую желудка, поэтому их следует потреблять в умеренном количестве. Виноград из-за большого содержания природных сахаров может привести к брожению в желудке. А вздутие живота и повышенное газообразование могут вызвать арбузы.

Арбузы могут вызвать вздутие живота

Также с осторожностью нужно есть черешню – ее не стоит употреблять людям с гастритом, с повышенной кислотностью желудочного сока и при сахарном диабете. Нельзя есть черешню сразу после еды, ведь это может вызвать газообразование и несварение желудка.

Сок цитрусовых также может быть слишком агрессивным для слизистой. Особенно осторожно их следует употреблять людям с заболеваниями поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки.

От цитрусовых лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

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