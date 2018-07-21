Антирейтинг смартфонов: рейтинг самых ненадежных гаджетов
На основе данных о ремонте и безопасности мобильных устройств аналитики составили антирейтинг смартфонов на Android и iOS.
Рейтинг составила аналитическая компания Blannco, пишет GSMArena.
Первым в рейтинге наименее надежных смартфонов на Android идет Samsung, далее – Xiaomi и Motorola.
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Антирейтинг гаджетов
Для Apple создали отдельный рейтинг. Здесь наименее надежными оказались iPhone 6 и iPhone 6s.
Антирейтинг гаджетов Apple
Аналитики отметили, что владельцы смартфонов на Android чаще всего жалуются на проблемы с производительностью и камерой. Владельцев iPhone взамен беспокоит некорректная работа Bluetooth и Wi-Fi.
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