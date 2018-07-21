Антирейтинг смартфонов: рейтинг самых ненадежных гаджетов

На основе данных о ремонте и безопасности мобильных устройств аналитики составили антирейтинг смартфонов на Android и iOS.

Рейтинг составила аналитическая компания Blannco, пишет GSMArena.

Первым в рейтинге наименее надежных смартфонов на Android идет Samsung, далее – Xiaomi и Motorola.

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Антирейтинг гаджетов

Для Apple создали отдельный рейтинг. Здесь наименее надежными оказались iPhone 6 и iPhone 6s.

Антирейтинг гаджетов Apple

Аналитики отметили, что владельцы смартфонов на Android чаще всего жалуются на проблемы с производительностью и камерой. Владельцев iPhone взамен беспокоит некорректная работа Bluetooth и Wi-Fi.

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