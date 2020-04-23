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      Антирекорд новых случаев COVID-19 вызвали нарушения на Пасху и Вербное воскресенье

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      Толпа людей в Святогорской лавре на Пасху / скриншот из видео

      За сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса – 578. В Министерстве здравоохранения это связывают с нарушениями карантина на религиозные праздники.

      Такое количество стало новым антирекордом в Украине. Об этом сообщил министр Минздрава Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге Минздрава, пишет 24 канал.

      Напомним Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство

      Мы считаем, что это стало следствием, в частности, нарушений во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху,
      – рассказал Степанов.

      Всего за эти сутки провели 5 283 исследования методом ПЦР, то есть почти каждый девятый пациент получил положительный результат на COVID-19.

      Больше всего за эти сутки зафиксировали новых случаев в Черновицкой области – 87, 61 – в Киевской области и 70 – в столице.

      Смотрите полное видео брифинга Минздрава

      Самые громкие нарушения на Пасху: коротко

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Религия Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Пасха
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