Антирекорд новых случаев COVID-19 вызвали нарушения на Пасху и Вербное воскресенье
За сутки в Украине зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса – 578. В Министерстве здравоохранения это связывают с нарушениями карантина на религиозные праздники.
Такое количество стало новым антирекордом в Украине. Об этом сообщил министр Минздрава Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге Минздрава, пишет 24 канал.
Напомним Толпа на богослужении в Святогорской лавре: полиция открыла производство
Мы считаем, что это стало следствием, в частности, нарушений во время Вербного воскресенья и непосредственно на Пасху,
– рассказал Степанов.
Всего за эти сутки провели 5 283 исследования методом ПЦР, то есть почти каждый девятый пациент получил положительный результат на COVID-19.
Больше всего за эти сутки зафиксировали новых случаев в Черновицкой области – 87, 61 – в Киевской области и 70 – в столице.
Смотрите полное видео брифинга Минздрава
Самые громкие нарушения на Пасху: коротко
- В Донецкой области в Святогорской лавре. Сообщалось, что прихожане, которые в Свято-Успенской Святогорской лавре во время пасхальных богослужений нарушили карантин и набились в храм без средств индивидуальной защиты, – это внутренне перемещенные лица, проживающие на территории лавры.
- В Тернопольской области в Почаевской лавре. На Пасхальную литургию в Почаевской Свято-Успенской лавре пришло большое количество прихожан. Часть из них была без масок.
- В Днепре в Троицкой церкви. Почти сотня сформировала большую и тесную очередь в храм, люди были в основном без масок, о дистанции можно не говорить.
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