За прошедшие сутки, 7 июня, камеры автоматической фиксации в столице и Киевской области зафиксировали 33 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 километров в час.

А вот наибольшую скорость развил автомобиль Range Rover, ехавший по автодороге Киев – Харьков – Довжанский. Внедорожник разогнался до 197 километров в час при разрешенной скорости в 110 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Кроме того, наибольшее количество раз скоростной режим нарушали 6 автомобилей, каждый по 8 раз – Volkswagen ДОУ AA459***, Renault ДОУ KA548***, Opel ДОУ CA629***, Mercedes ДОУ BX424***, Mercedes ДОУ AA119***.

Обратите внимание! За превышение разрешенной скорости более чем на 20 километров в час предусмотрен штраф в 255 гривен, за превышение скорости более чем на 50 километров в час – 510 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней с момента получения постановления, действует скидка 50%.



Камеры фото и видеофиксации в Киеве / Инфографика 24 канала