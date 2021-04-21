Соціологи центру SOCIS з'ясували, за кого виборці не будуть голосувати ні за яких умов. Перше місце у списку антирейтингу посіли лідери ОПЗЖ Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

У трійці лідерів поряд з Бойком та Медведчуком опинився і п'ятий Президент України Петро Порошенко. Водночас чинний глава держави посів четверту сходинку антирейтингу. Важливо Через 2 роки після виборів Зеленський досі лідирує: свіжий рейтинг кандидатів Як свідчать дані центру SOCIS, відрив між нардепами від ОПЗЖ та Петром Порошенком невеликий – лише 0,3%. Натомість Відрив між Зеленським і Порошенком складає 4,5%. Результати антирейтингу Віктор Медведчук – 27,5%;

Юрій Бойко – 27,5%;

Петро Порошенко – 27,2%;

Володимир Зеленський – 22,7%;

Олег Ляшко – 16,7%;

Юлія Тимошенко – 16,4%;

Євген Мураєв – 14,3%;

Віталій Кличко – 13%;

Олег Тягнибок – 12,6%;

Володимир Гройсман – 10,8%;

Дмитро Разумков – 9%;

Ігор Смешко – 8,6%;

Кіра Рудик – 8,5%. Що відомо про опитування SOCIS? Загалом у період з 8 по 12 квітня 2021 року опитали 2 000 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Ймовірність статистичної похибки вибірки складає 0,95. Загалом у період з 8 по 12 квітня 2021 року опитали 2 000 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Ймовірність статистичної похибки вибірки складає 0,95.

Антирейтинг кандидатів у президенти України / Дані SOCIS