В частности женщина пожаловалась на антисанитарию в туалетах и плохое состояние сантехники. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

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Пассажирка возмутилась условиями в "Интерсити" №740

Пассажирка Рузанова рассказала, что она ехала поездом "Интерсити" №740 из Киева в Кривой Рог. Она вспомнила, что когда-то там было чисто, а также был интернет. Однако сейчас ситуация кардинально иная. Кроме больших очередей за кофе, она также пожаловалась на антисанитарные условия.

Туалеты... Антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону. Никакой обработки. Сантехника в ужасном состоянии,

– написала пассажирка.

Она обратилась к Укрзализныце с риторическим вопросом: "Почему? Почему Укрзализныця предоставляет некачественные услуги по перевозкам?".

Полный текст публикации Ольги Рузановой:

Интерсити 740 Киев – Кривой Рог

Каким чистым и комфортным он был в начале… Почти идеальная чистота, интернет.

А сейчас???

Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и вкусностями, поэтому количество людей в вагоне еще выше номинального.

Туалеты... Антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону. Никакой обработки. Сантехника в ужасном состоянии.

Почему???

Почему Укрзализныця предоставляет некачественные услуги по перевозкам???

В комментариях под постом женщины многие люди согласились с ней, однако некоторые заметили, что, мол, "не только Укрзализныця потратила, это наши сограждане обозлились и деградируют все сильнее".

Также сообщение женщины прокомментировал экс-менеджер Укрзализныци Александр Рудоманов. Он посоветовал женщине обратиться на горячую линию и написал, что "обращения эффективны".

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