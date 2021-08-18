Антисанитария полная и сантехника в ужасном состоянии, – пассажирка о поезде "Интерсити"
Источник:фейсбук Ольги Рузановой
Пассажирка Ольга Рузанова, которая рассказала, что ехала поездом из Киева в Кривой Рог, пожаловалась на условия. Она заверила, что раньше в поездах "Интерсити" было чисто, однако сейчас ситуация значительно ухудшилась.
В частности женщина пожаловалась на антисанитарию в туалетах и плохое состояние сантехники. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
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Пассажирка возмутилась условиями в "Интерсити" №740
Пассажирка Рузанова рассказала, что она ехала поездом "Интерсити" №740 из Киева в Кривой Рог. Она вспомнила, что когда-то там было чисто, а также был интернет. Однако сейчас ситуация кардинально иная. Кроме больших очередей за кофе, она также пожаловалась на антисанитарные условия.
Туалеты... Антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону. Никакой обработки. Сантехника в ужасном состоянии,
– написала пассажирка.
Она обратилась к Укрзализныце с риторическим вопросом: "Почему? Почему Укрзализныця предоставляет некачественные услуги по перевозкам?".
Полный текст публикации Ольги Рузановой:
Интерсити 740 Киев – Кривой Рог
Каким чистым и комфортным он был в начале… Почти идеальная чистота, интернет.
А сейчас???
Кафе работает в вагоне с наибольшим количеством пассажиров, там всегда очередь за кофе и вкусностями, поэтому количество людей в вагоне еще выше номинального.
Туалеты... Антисанитария полная, санитарное состояние приближено к плацкартному вагону. Никакой обработки. Сантехника в ужасном состоянии.
Почему???
Почему Укрзализныця предоставляет некачественные услуги по перевозкам???
В комментариях под постом женщины многие люди согласились с ней, однако некоторые заметили, что, мол, "не только Укрзализныця потратила, это наши сограждане обозлились и деградируют все сильнее".
Также сообщение женщины прокомментировал экс-менеджер Укрзализныци Александр Рудоманов. Он посоветовал женщине обратиться на горячую линию и написал, что "обращения эффективны".
Последние скандалы с Укрзализныцей
- 18 августа пассажирка электрички из Харькова в Золочев пожаловалась, что пассажиры употребляли алкогольные напитки, громко ругались, курили и даже угрожали избиением. Проводница на все это не реагировала. Женщина сняла события на видео.
- 9 августа пассажирка пожаловалась в фейсбуке на пассажиров, которые ехали с ней в одном купе, так как нетрезвый мужчина приставал к ней и еще одной пассажирке. Девушки обращались к проводнику, начальнику поезда и даже вызвали полицию, однако успокоить дебошира смог только сон. Потому что правоохранители, проводница и начальник поезда не отсаживали мужчину, который грубо нарушал общественный порядок. Между тем девушек просто отселили в другое купе, а дебошир лег спать на своем месте.
- Позже девушка рассказала, что планирует обратиться в полицию.