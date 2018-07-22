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Антисемитские надписи неизвестные написали на стенах домов в Одессе

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В Одессе на домах появились антисемитские надписи
В Одессе на домах появились антисемитские надписи / ГУ НП / Коллаж 24 канал

22 июля в Приморском районе Одессы на зданиях были обнаружены надписи антисемитского содержания. Полиция выясняет причины и обстоятельства их появления.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

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"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности , религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", – добавляют правоохранители.

Также в полиции обнародовали фото этих антисемитских надписей. В частности, на кадрах видно надписи "Смерть ж**ам" и "Убей ж**а".

Напомним, 24 канал сообщал, что в ночь на 22 июля в Одессе на улице Балковской возле одного из жилых домов горели автомобили.

Теги: Новости Украины Новости Одессы евреи Криминальные новости
Источник: 24 канал
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