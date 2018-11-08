Антиукраинские санкции России: Кремль не учел одну очень важную деталь

Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины. Москва убеждена, что посылает сигнал Украине и ее избирателям. Сперва Владимир Путин заявил, что Кремль будет договариваться уже со следующими властями Украины, а санкционный список предлагают обнулять на условиях взаимности.

В сознании российского руководства, нынешняя украинская реальность – лишь отклонение, которое можно и нужно выправить. После чего можно вновь будет душить соседнюю страну в объятиях. Собственно, именно это мы наблюдали довоенные 23 года. Экономики двух стран напоминали сиамских близнецов. С той лишь разницей, что украинская, по сути, была придатком российской.

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Москва это прекрасно помнит. Последние два десятилетия она подчиняла внешнюю торговлю интересам своей политики, заставляя Украину подчинять свою политику интересам своей внешней торговли. Рыночная геополитка. Украина барахталась в этой паутине вплоть до 2014 года. Развязать этот "Гордиев узел" никто не пытался. Разрубать – тем более. Все решила война.

С момента вторжения взаимный товарооборот сократился в несколько раз. Но даже после аннексии и оккупации полного разрыва не случилось. Отчасти – по объективным причинам: некоторые поставки с российского рынка было нечем заменить. Отчасти – по субъективным: своя рубашка для финансово-промышленных групп явно ближе, чем государственная.

И именно на это теперь решила сделать ставку Москва. При этом ее нынешняя инициатива носит вполне предвыборный характер. Москва посылает недвусмысленный сигнал: мы назовем тех, кто мешает продавать ваши товары на нашем рынке. Исправьте нынешнюю девиацию в отношениях – и все вернется на круги своя. При этом Кремль не учитывает одну деталь.

Для того, чтобы вернуть Украину в 2013 год, Москве нужно вернуть Киеву оккупированные территории. Добившись того, чтобы они имели право голоса на общенациональных выборах. Но пока Донецк и Крым остаются под российскими флагами – ни о каком замораживании дрейфа от метрополии говорить не приходится.

Но восстанавливать территориальную целостность Москва не хочет. А в этих условиях ее санкционный список просто станет фактором внутренней украинской политики. С ним будут сверяться в поисках публичных имен. Равно как и отсутствие фамилий в этом перечне станет поводом для недоверия. "Скажи мне кто твой друг". Кремль своими руками создал в Украине ситуацию "новой нормы".

Той самой нормы, в которой пророссийские политики продолжают существовать в роли жупела. И выбор уже идет не между ними и сторонниками европейского курса, а между реалистами и популистами.

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И если Украина в 2019 году не выберет своего собственного Николаса Мадуро, то российские санкции приведут лишь к обратному эффекту. Москва вновь вытолкнет Киев из его зоны комфорта. Лишит иллюзии, что можно и дальше наслаждаться постсоветским безвременьем. Заставит меняться и адаптироваться. Когда-нибудь в учебниках напишут, что Украина перестала быть гибридным государством благодаря гибридной войне.