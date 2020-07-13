Антон Желепа: что известно об участнике ДТП возле Козина, в котором погибла семья
Вечером 12 июля сеть всколыхнула новость о жутком ДТП на Старообуховской трассе возле Козина: погибли двое взрослых и двое детей. Сразу же появилась информация о мужчине Антоне Желепе, который был за рулем Mercedes и врезался в авто погибших.
По информации полиции Киева, водителя задержали сразу же на месте аварии, начато уголовное производство. 24 канал собрал в одном материала все предварительные данные, которые пока известны о вероятном виновнике смерти целой семьи – Антоне Желепе.
Подробнее о ДТП возле Козина на Киевщине: пьяный водитель убил целую семью, в том числе двух детей – видео, фото
Что известно о водителе
В интернете в тот же вечер после ДТП появилось видео, как патрульные тестируют на месте трагедии водителя Mercedes. Один из правоохранителей называет его данные: Желепа Антон Михайлович, который родился 17 марта 1981 года.
Смотрите видео от очевидцев о задержании водителя
24 канал нашел страницы Желепы в соцсетях, контактные данные которых совпадают с теми, которые озвучил полицейский на месте аварии. Они неактивны, посты, которые могут просматривать посторонние лица, датируются 2016 годом. В твиттере мужчина зарегистрировался в 2015 году и почти не пользовался лентой.
Страница Желепы является неактивной / Скриншот
Информации о том, есть ли у Желепы дети, найти не удалось, однако есть фото на фоне коляски / Фото со страницы в соцсети
Угнанный Mercedes
По информации сообщества "Киев Оперативный", Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск как угнанный.
По информации, которую удалось выяснить по номерным знакам Mercedes, он был зарегистрирован в 2017 году после привоза из-за границы. На него наложено обременение от ПАО "Кредобанк".
Авто не принадлежало Желепе, по информации соцсетей
Судимости Желепы
На своей странице в фейсбук журналист Василий Крутчак написал про конкретные статьи, по которым Желепа уже был ранее судим.
- 13 ноября 2007 года Печерским районным судом города Киева по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений) к 4 годам лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года;
- 27 сентября 2010 года Васильковским районным судом Киевской области по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, которые привели к смерти) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.
Антон Желепа уже имел проблемы с законом / Фото со страницы в соцсети
Тем временем издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные из Единого реестра судебных решений, сообщает: есть еще три дела по Желепе, которые рассматривались в Дарницком районном суде Киева.
- В 2016 году рассмотрение касалось мелкого хулиганства. Тогда мужчина отметился хамским поведением в присутствии детей, приставал к прохожим и разбил стекло двери в киоске, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на 275 грн.
- Осенью 2019 года он был фигурантом уголовного дела за избиение мужчины. Суд постановил взыскать с него материальный ущерб в размере 9,7 и 14 тысяч грн.
- В 2020 году суд рассматривал дело о совершении домашнего насилия.
Тогда же в фейсбук-сообществе Киев Оперативный появилось видео, как в 2018 году человек, похожий на Желепу, приставал к прохожей, ругался и цеплялся. Очевидцы и жители микрорайона, в котором он живет, подтвердили слова о том, что это именно он.
Что известно о погибших и состоянии пострадавших
- Четверо человек: муж с женой, их сын и дочь, которые были в Hyundai, погибли. Женщина от сильного удара перелетела на заднее кресло, а девочка с заднего кресла оказались в багажнике. Муж с дочерью погибли мгновенно, а мать ушла из жизни через несколько минут.
- Мальчиков 10 и 12 лет из авто госпитализировали в больницу. Младший умер в реанимации.
- Другой мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.