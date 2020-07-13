Вечером 12 июля сеть всколыхнула новость о жутком ДТП на Старообуховской трассе возле Козина: погибли двое взрослых и двое детей. Сразу же появилась информация о мужчине Антоне Желепе, который был за рулем Mercedes и врезался в авто погибших.

По информации полиции Киева, водителя задержали сразу же на месте аварии, начато уголовное производство. 24 канал собрал в одном материала все предварительные данные, которые пока известны о вероятном виновнике смерти целой семьи – Антоне Желепе.

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Что известно о водителе

В интернете в тот же вечер после ДТП появилось видео, как патрульные тестируют на месте трагедии водителя Mercedes. Один из правоохранителей называет его данные: Желепа Антон Михайлович, который родился 17 марта 1981 года.

Смотрите видео от очевидцев о задержании водителя

24 канал нашел страницы Желепы в соцсетях, контактные данные которых совпадают с теми, которые озвучил полицейский на месте аварии. Они неактивны, посты, которые могут просматривать посторонние лица, датируются 2016 годом. В твиттере мужчина зарегистрировался в 2015 году и почти не пользовался лентой.



Страница Желепы является неактивной / Скриншот

Информации о том, есть ли у Желепы дети, найти не удалось, однако есть фото на фоне коляски / Фото со страницы в соцсети

Угнанный Mercedes

По информации сообщества "Киев Оперативный", Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск как угнанный.

По информации, которую удалось выяснить по номерным знакам Mercedes, он был зарегистрирован в 2017 году после привоза из-за границы. На него наложено обременение от ПАО "Кредобанк".



Авто не принадлежало Желепе, по информации соцсетей

Судимости Желепы

На своей странице в фейсбук журналист Василий Крутчак написал про конкретные статьи, по которым Желепа уже был ранее судим.

13 ноября 2007 года Печерским районным судом города Киева по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений) к 4 годам лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года;

к 4 годам лишения свободы. На основании статьи 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года; 27 сентября 2010 года Васильковским районным судом Киевской области по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, которые привели к смерти) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком 3 года.



Антон Желепа уже имел проблемы с законом / Фото со страницы в соцсети

Тем временем издание OBOZREVATEL, ссылаясь на данные из Единого реестра судебных решений, сообщает: есть еще три дела по Желепе, которые рассматривались в Дарницком районном суде Киева.

В 2016 году рассмотрение касалось мелкого хулиганства. Тогда мужчина отметился хамским поведением в присутствии детей, приставал к прохожим и разбил стекло двери в киоске, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на 275 грн.

Тогда мужчина отметился хамским поведением в присутствии детей, приставал к прохожим и разбил стекло двери в киоске, угрожая сжечь его. За это он получил наказание в виде общественных работ сроком на 40 часов, а также был оштрафован на 275 грн. Осенью 2019 года он был фигурантом уголовного дела за избиение мужчины. Суд постановил взыскать с него материальный ущерб в размере 9,7 и 14 тысяч грн.

Суд постановил взыскать с него материальный ущерб в размере 9,7 и 14 тысяч грн. В 2020 году суд рассматривал дело о совершении домашнего насилия.

Тогда же в фейсбук-сообществе Киев Оперативный появилось видео, как в 2018 году человек, похожий на Желепу, приставал к прохожей, ругался и цеплялся. Очевидцы и жители микрорайона, в котором он живет, подтвердили слова о том, что это именно он.

Что известно о погибших и состоянии пострадавших