Антону Желепе 14 июля избирают меру пресечения за смертельное ДТП на Старообуховской трассе, в которой погибли 4 члена одной семьи. В зале суда он признался журналистам, что заслуживает максимального наказания, а куда мчался в тот трагический день и почему взял авто – не помнит.

По словам подозреваемого, в день аварии он выпил около 200 граммов водки, а накануне курил каннабис. Комментарий Желепы о ДТП опубликовали журналисты PavlovskyNews.

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О ДТП

Куда ехал по Старообуховской трассе и почему взял чужой автомобиль, Желепа сказал, что не знает и не помнит. То, что всплывает в голове – сам момент столкновения и ДТП. Также признался: выпил около 200 граммов водки перед тем, как сесть за руль.

У Желепы после аварии есть повреждения: левая рука во время избрания меры пресечения была загипсована.

Рука Антона Желепы в гипсе / Фото Артура Зайонца (24 канал)

На вопрос журналистов о том, какое наказание для себя он видит, Антон Желепа ответил: заслуживает максимального.

Желепу обвиняют по части 3 статьи 286 – нарушение ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

О Майдане

После аварии в сети появилась информация и соответствующее фото: Желепа якобы принимал участие в Революции Достоинства и ходил на Майдан. В комментарии он подтвердил: на Майдане действительно был. Фото с того времени, когда охранял стадион "Динамо" в составе добровольческой дружины.



Желепа охранял стадион "Динамо" / Фото из соцсетей

Проблемы с законом

Как сообщает сообщество "Киев Оперативный", прокурор озвучил предыдущие уголовные и административные дела Желепы:

7 раз за вождение автомобилем в состоянии опьянения;

3 раза привлекался к админответственности за домашнее насилие;

имеет судимость за нападение на правоохранителя;

имеет судимость за ДТП со смертельным исходом;

имеет судимость за легкие телесные повреждения.

В итоге суд избрал для Желепы меру пресечения: 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

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