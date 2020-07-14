ДТП у Козина: Желепа признался о каннабисе и хочет максимального наказания – первый комментарий
Антону Желепе 14 июля избирают меру пресечения за смертельное ДТП на Старообуховской трассе, в которой погибли 4 члена одной семьи. В зале суда он признался журналистам, что заслуживает максимального наказания, а куда мчался в тот трагический день и почему взял авто – не помнит.
По словам подозреваемого, в день аварии он выпил около 200 граммов водки, а накануне курил каннабис. Комментарий Желепы о ДТП опубликовали журналисты PavlovskyNews.
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О ДТП
Куда ехал по Старообуховской трассе и почему взял чужой автомобиль, Желепа сказал, что не знает и не помнит. То, что всплывает в голове – сам момент столкновения и ДТП. Также признался: выпил около 200 граммов водки перед тем, как сесть за руль.
У Желепы после аварии есть повреждения: левая рука во время избрания меры пресечения была загипсована.
Рука Антона Желепы в гипсе / Фото Артура Зайонца (24 канал)
На вопрос журналистов о том, какое наказание для себя он видит, Антон Желепа ответил: заслуживает максимального.
О Майдане
После аварии в сети появилась информация и соответствующее фото: Желепа якобы принимал участие в Революции Достоинства и ходил на Майдан. В комментарии он подтвердил: на Майдане действительно был. Фото с того времени, когда охранял стадион "Динамо" в составе добровольческой дружины.
Желепа охранял стадион "Динамо" / Фото из соцсетей
Проблемы с законом
Как сообщает сообщество "Киев Оперативный", прокурор озвучил предыдущие уголовные и административные дела Желепы:
- 7 раз за вождение автомобилем в состоянии опьянения;
- 3 раза привлекался к админответственности за домашнее насилие;
- имеет судимость за нападение на правоохранителя;
- имеет судимость за ДТП со смертельным исходом;
- имеет судимость за легкие телесные повреждения.
В итоге суд избрал для Желепы меру пресечения: 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.
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Смертельное ДТП под Козином: что известно
- Авария случилась вечером воскресенья 12 июля на Обуховском шоссе вблизи Козина.
- В автомобиль Hyundai, в котором находилась семья из 5 человек, на скорости врезался Mercedes, которым управлял Желепа.
- В результате аварии на месте погибли супруги и их восьмилетняя дочь. Еще 2 мальчиков из этого авто в возрасте 10 и 12 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Младший мальчик умер в реанимации.
- На месте аварии драгер показал, что в крови Желепы содержалось 1,32 промилле алкоголя.
- Сообщается, что авто, на котором Желепа ехал, ему не принадлежит. Скорее всего, как сообщают в соцсетях, Желепа его похитил у хозяев, у который работал по хозяйству.