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Антонио Бандерас переоделся в монаха, чтобы принять участие в праздничном шествии

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Антонио Бандерас появился на публике в образе монаха
Антонио Бандерас появился на публике в образе монаха / Фото из открытых источников

Голливудский актер Антонио Бандерас переоделся в монаха во время торжественного шествия по случаю начала Страстной недели.

Актер переоделся в римо-католического монаха и вместе с подругой Николь Кемпл и дочерью Стеллой принял участие в праздновании, которое проходило в соборе святого Хуана Баутиста, говорится в издании EL ESPECTADOR.

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Также Антонио Бандерас получил почетную миссию – позвонить в колокола посреди службы.

Стоит заметить, что недавно в Малаге актер представил свой новый проект – второй сезон сериала "Гений", в котором он сыграл Пабло Пикассо.

Увидеть Бандераса в многосерийном фильме можно будет с 25 апреля 2018 в эфире National Geographic.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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