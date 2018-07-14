Анжелик Кербер выиграла в финале Wimbledon в Серены Уильямс

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер в двух сетах сумела обыграть американку Серену Уильямс в финале Wimbledon

В 2016 году Серена Уильямс уже играла с Анжелик Кербер в финале Открытого чемпионата Англии. Тогда успех был на стороне американки, для которой это была седьмая победа на Wimbledon (до этого она побеждала в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012 и 2015). В 2018 году немка взяла реванш. Для этого ей понадобился один час и семь минут.

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Еще в первом сете Кербер повела в счете 2:0, однако Уильямс сумела не только сравнять счет, но и выйти вперед 2:3. И после этого четыре гейма подряд выиграла немка.

Во втором сете решающим стал шестой гейм, когда Кербер выиграла подачу соперницы. Это позволило ей в дальнейшем без проблем взять сет.

Для Кербер это стала первая победа на Wimbledon и третяя на турнирах Grand Slam. До этого она в 2016 году выиграла Australian Open и US Open. Благодаря этой победе немка поднимется на 4-ю позицию в рейтинге WTA. Украинка Элина Свитолина опустится на 5-е место. Серена Уильямс же поднимется с 181-ого места сразу на 28-ю позицию.

Анжелик Кербер – Серена Уильямс 2:0 (6:3, 6:3)