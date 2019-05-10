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      У Порошенко ответили Зеленскому на критику: Украина – не номер в египетском отеле

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      В Администрации Президента ответили Зеленскому на критику Порошенко
      В Администрации Президента ответили Зеленскому на критику Порошенко / 24 канал

      В Администрации Президента Украины ответили Владимиру Зеленскому на обвинения в умышленном затягивании даты инаугурации и критику последних шагов действующего украинского лидера Петра Порошенко. Там говорят – никаких претензий не принимают.

      Для действующего главы государства Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции, об этом пресс-служба АП написала на своей странице в Facebook.

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      Так у Порошенко ответили на очередное видеообращение новоизбранного Президента Владимира Зеленского. В нем он попросил парламентариев на ближайшем заседании проголосовать за 19 мая как дату его инаугурации и не "трястись над своими мандатами". Кроме того, он раскритиковал последние шаги действующего украинского лидера, сравнив его с "туристом в египетском отеле".

      Между тем в АП подчеркнули, что "Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

      Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах,
      – говорится в ответе.

      Кроме того, Порошенко подтвердил свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное 30 апреля. Он предлагает, не дожидаясь инаугурации, провести встречи для обсуждения "важнейших вопросов жизнедеятельности страны".

      Что касается обвинений Владимира Зеленского в умышленном затягивании даты инаугурации, то в команде Петра Порошенко отмечают – "никаких претензий не воспринимают".

      "В то же время считают позитивным сам факт того, что избранный Президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал собственную позицию... Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом", – добавили в пресс-службе АП.

      Владимир Зеленский же считает, что пока парламентарии "трясутся над мандатами, Петр Порошенко совершает необратимое".

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      В чем Зеленский обвиняет Порошенко:

      • делает активные перестановки в высшем командовании армии (Порошенко уволил с должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана; Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС);
         
      • пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;
         
      • назначает судей Верховного суда, среди которых – юристы "Рошена", судьи Майдана и родственники господина Кивалова (был главой ЦИК с февраля по 8 декабря 2004 года, его обвиняют в махинациях во время выборов 2004 года, благодаря чему победил Янукович – 24 канал);
         
      • раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых – начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово;

      Обращение Зеленского к Раде относительно даты его инаугурации: смотрите видео

      А тем временем в Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие документы поступили от внефракционных нардепов Сергея Мищенко, Виктора Балоги, Виталия Куприя, а также членов БПП Александра Сугоняко и Сергей Каплина. Депутаты предлагают, чтобы инаугурация нового президента состоялась 19 или 20 мая, или 1 июня.

      Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

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      Теги: Новости политики Новости Украины
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