Одесский апелляционный суд оправдал Сергея Демчука – соратника Стерненко

Одесский апелляционный суд вынес решение в отношении Сергея Демчука – активиста "Правого сектора". Судьи постановили, что вина Демчука по делу о похищении Сергея Щербича не доказанна.

Приморский суд Одессы еще 23 февраля признал Демчука виновным в преступлениях и вынес приговор – 7 лет за решеткой и конфискация половины имущества. Однако Апелляционный суд это решение отменил.

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С Демчука снимут электронный браслет

Наконец с меня снимут браслет, согласно решению апелляционного суда, и я смогу свободно передвигаться и восстановиться на работе,

– отметил Демчук.

Активист не признает свою вину в преступлениях и отметил, что ранее находился под стражей по другому обвинению прокуратуры, которое тоже было признано Одесским апелляционным судом незаконным.

Активист не признавал своей вины

"После этого Суворовский райсуд пересмотрел дело, и поэтому коллегия судей апелляционного суда 31 мая приняла в отношении меня решение, не приняв во внимание решение райсуда и предыдущую судимость, на чем настаивали прокуроры", – добавил Демчук.

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Суд накануне рассмотрел и дело против Сергея Стерненко

Отметим, что 31 мая Апелляционный суд Одессы рассматривал и дело в отношении Сергея Стерненко. Активиста оправдали по одной из трех статей обвинения – по завладению 300 гривнами. Однако признали виновным в незаконном обращении с оружием и похищении человека. Стерненко приговорили к 1 году условно, это решение он планирует обжаловать в Верховном Суде Украины.