Апелляционный суд Киева не отстранил Труханова от должности мэра

Апеляцийноий суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве по Геннадие Труханове об отстранении его от должности мэра Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Отмечается, что решение Соломенского райсуда от 27 февраля оставили без изменений, а апелляционную жалобу прокурора — без удовлетворения.

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"6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л.", говорится в сообщении.

Напомним, Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Госслужащего обвиняют в приобретении за 185 миллионов гривен админздания Одесского завода "Краян". 15 февраля в Соломенском райсуде Киева Труханову избрали меру пресечения, мэра Одессы взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов.