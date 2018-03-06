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Апелляционный суд Киева не отстранил Труханова от должности мэра

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Апелляционный суд Киева не отстранил Труханова от должности мэра
Апелляционный суд Киева не отстранил Труханова от должности мэра / Фото из открытых источников

Апеляцийноий суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве по Геннадие Труханове об отстранении его от должности мэра Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Отмечается, что решение Соломенского райсуда от 27 февраля оставили без изменений, а апелляционную жалобу прокурора — без удовлетворения.

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"6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., представленную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л.", говорится в сообщении.

Напомним, Геннадия Труханова подозревают в присвоении и хищении имущества в особо крупных размерах. Госслужащего обвиняют в приобретении за 185 миллионов гривен админздания Одесского завода "Краян". 15 февраля в Соломенском райсуде Киева Труханову избрали меру пресечения, мэра Одессы взял на поруки нардеп от БПП Дмитрий Голубов.

Теги: Новости политики Новости Одессы Коррупция Новости Киева НАБУ Апелляционний суд Киева Геннадий Труханов
Источник: 24 Канал
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