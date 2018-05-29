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Апелляционный суд оправдал скандального журналиста Коцабу

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Апелляционный суд оправдал Коцабу
Апелляционный суд оправдал Коцабу / Rian.com.ua

Во вторник, 29 мая, Апелляционный суд Львовской области оправдал ивано-франковского журналиста и блогера Руслана Коцабу во время повторного рассмотрения дела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила защитница журналиста Татьяна Монтян.

Она уточнила, что суд оставил без изменения постановление Долинского районного суда Ивано-Франковской области, который оправдал Коцабу.

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Так, Апелляционный суд признал, что уголовные производства против Коцабы не соответствуют действующему законодательству.

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Напомним, в мае 2016 года ивано-франковский суд приговорил Коцабу к 3,5 годам лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ. Журналиста привлекли к уголовной ответственности из-за опубликованного в соцсети видеоролика "Я против мобилизации". Коцаба на суде неоднократно заявлял, что считает российскую агрессию против Украины на Донбассе "братоубийственной войной".

Коцабу также обвиняли в государственной измене, но суд признал его невиновным по этому обвинению.

В июле 2016 года журналиста признали невиновным и отпустили.

Теги: Новости Украины журналисты Новости Львова
Источник: 24 Канал
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