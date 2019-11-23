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      Апелляционный суд оставил за решеткой экс-бойцов "Торнадо", которые пытали людей

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      Апелляционный суд оставил за решеткой "торнадовцев", осужденных за пытки / slovoidilo.ua/

      Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей.

      Полный текст постановления суд огласит 2 декабря, как отметили в сообщении на сайте суда.

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      Так, суд оставил без изменений приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года. Кого он касается:

      • экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко,
      • его заместителя Николая Цукура и сотрудника подразделения Максима Глебова,
      • Бориса Гульчука,
      • Андрея Демчука,
      • Романа Иваша,
      • Никиты Куста,
      • Никиты Свиридовского,
      • Юрия Шевченко,
      • Даниила Ляшука,
      • Ильи Холода,
      • Анатолия Пламадялы.

      Суд над экс-бойцами "Торнадо": что нужно знать

      Оболонский районный суд Киева 7 апреля 2017 года приговорил 8 экс-бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет и еще четырех – к 5 годам условно.

      Их признали виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилище и других преступлениях. Защита "торнадовцев" оспаривала приговор.

      В августе 2018 экс-бойцы расформированной спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

      В середине августа Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Решение суда Задержание бойцов "Торнадо"
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