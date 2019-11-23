Апелляционный суд оставил за решеткой экс-бойцов "Торнадо", которые пытали людей

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда в уголовном производстве в отношении бывших бойцов батальона МВД "Торнадо", осужденных за похищение и пытки людей.

Полный текст постановления суд огласит 2 декабря, как отметили в сообщении на сайте суда.

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Так, суд оставил без изменений приговор Оболонского райсуда Киева от 7 апреля 2017 года. Кого он касается:

экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" ГУ МВД в Луганской области Руслана Онищенко,

его заместителя Николая Цукура и сотрудника подразделения Максима Глебова,

Бориса Гульчука,

Андрея Демчука,

Романа Иваша,

Никиты Куста,

Никиты Свиридовского,

Юрия Шевченко,

Даниила Ляшука,

Ильи Холода,

Анатолия Пламадялы.

Суд над экс-бойцами "Торнадо": что нужно знать

Оболонский районный суд Киева 7 апреля 2017 года приговорил 8 экс-бойцов роты милиции "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет и еще четырех – к 5 годам условно.

Их признали виновными в похищении людей, автотранспорта, пытках, удовлетворении половой страсти неестественным путем, незаконном проникновении в жилище и других преступлениях. Защита "торнадовцев" оспаривала приговор.

В августе 2018 экс-бойцы расформированной спецроты "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

В середине августа Минюст уволил весь руководящий состав Лукьяновского СИЗО.