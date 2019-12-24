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      Апелляционный суд по делу нацгвардийца Маркива: в посольстве Украины в Италии рассказали детали

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      Когда состоится Апелляционный суд по делу Маркива: ответ посла Украины в Италии / Фейсбук Дианы Маркив

      Рассмотрение апелляционной жалобы по делу военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива начнется не раньше мая 2020 года. Ранее итальянский суд приговорил украинца к 24 годам заключения.

      Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии Укринформу, после того, как защитники Маркива подали апелляцию, в апелляционного суда Ломбардии есть время определить процедуру.

      Обратите внимание! Дело нацгвардийца Маркива: Аваков сообщил, что появились важные детали

      Мы ожидаем, что вся процедура будет определена где-то в середине января. Будет известно, когда соберется апелляционный суд, когда будут отобраны присяжные и когда будут назначены судьи. В апелляционном рассмотрении будет 2 судьи и 6 присяжных. Поэтому это – где-то середина января,
      – отметил дипломат.

      По его словам, если так произойдет, то необходимое количество заседаний, которые должны предшествовать решению, завершится в течение 4-5 месяцев. В частности, так показывает практика.

      "На суде будут только адвокаты. Потому что апелляционный суд не рассматривает дело по существу. Он рассматривает дело с точки зрения, были ли ошибки в суде первой инстанции, были ли приняты во внимание все доказательства, было ли предоставлено адекватное внимание, не ошиблись ли они где-то. И уже никаких свидетелей или дополнительных материалов Апелляционный суд не истребует", – отметил Перелыгин.

      Он добавил, что на этапе апелляции или следующей третьей кассации дело уже не будут дорасследовать. Даже если возникнут новые обстоятельства. Эти суды расследуют только правильность работы первой инстанции.

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      К слову, недавно Итальянская партия +Europa попросила Еврокомиссию прислать наблюдателей на рассмотрение апелляции по приговору украинцу Виталию Маркиву. В партии приговор нацгвардийцю считают бессмысленным и противоречивым.

      Что известно о Виталии Маркиве и его деле

      Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.

      Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы. Впоследствии Украина подала апелляцию на решение итальянского суда.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДЕЛА МАРКИВА:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Виталий Маркий
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