Апелляционный суд по делу нацгвардийца Маркива: в посольстве Украины в Италии рассказали детали

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива начнется не раньше мая 2020 года. Ранее итальянский суд приговорил украинца к 24 годам заключения.

Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии Укринформу, после того, как защитники Маркива подали апелляцию, в апелляционного суда Ломбардии есть время определить процедуру.

Обратите внимание! Дело нацгвардийца Маркива: Аваков сообщил, что появились важные детали

Мы ожидаем, что вся процедура будет определена где-то в середине января. Будет известно, когда соберется апелляционный суд, когда будут отобраны присяжные и когда будут назначены судьи. В апелляционном рассмотрении будет 2 судьи и 6 присяжных. Поэтому это – где-то середина января,

– отметил дипломат.

По его словам, если так произойдет, то необходимое количество заседаний, которые должны предшествовать решению, завершится в течение 4-5 месяцев. В частности, так показывает практика.

"На суде будут только адвокаты. Потому что апелляционный суд не рассматривает дело по существу. Он рассматривает дело с точки зрения, были ли ошибки в суде первой инстанции, были ли приняты во внимание все доказательства, было ли предоставлено адекватное внимание, не ошиблись ли они где-то. И уже никаких свидетелей или дополнительных материалов Апелляционный суд не истребует", – отметил Перелыгин.

Он добавил, что на этапе апелляции или следующей третьей кассации дело уже не будут дорасследовать. Даже если возникнут новые обстоятельства. Эти суды расследуют только правильность работы первой инстанции.

Советуем ознакомиться! Чому суд Італії визнав Марківа винним у вбивстві: заява свідка і відтворення подій того дня

К слову, недавно Итальянская партия +Europa попросила Еврокомиссию прислать наблюдателей на рассмотрение апелляции по приговору украинцу Виталию Маркиву. В партии приговор нацгвардийцю считают бессмысленным и противоречивым.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле

Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого. 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.

Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы. Впоследствии Украина подала апелляцию на решение итальянского суда.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ДЕЛА МАРКИВА: