Аплодисментами со слезами на глазах: как "Нант" почтил память пропавшего Эмилиано Сала

В среду, 30 января, французский "Нант" сыграл домашний матч в чемпионате. Во время игры футболисты и зрители на трибунах почтили память пропавшего футболиста Эмилиано Сала.

На 9-й минуте матча (именно под этим номером Сала выступал за "Нант") арбитр матча Франк Шнайдер остановил игру. Целую минуту трибуны и футболисты на поле аплодисментами вспоминали Эмилиано. Не сдерживал слез и главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич.

Читайте также: В сеть попала переписка Эмилиано Сала с человеком, который организовал злосчастный перелет

Еще перед матчем на трибунах фанаты выложили надпись Sala

Стоит отметить, что на этот матч игроки "Нанта" вышли в футболках с изображением Сала. А вместо фамилий у них было написано Sala

Vahid Halilhodzic : "Je veux féliciter les supporters et mes joueurs qui ont fait preuve d'une grande dignité. La vie continue, j'espère que mes joueurs retrouveront le goût du sourire et des victoires."#FCNASSE | #PlayForSala pic.twitter.com/T2i0Q0J2kW — FC Nantes (@FCNantes) 30 січня 2019 р.

Читайте также: "Арсенал" включил без вести пропавшего Эмилиано Сала в заявку на матч с "Кардиффом"

Что случилось с Эмилиано Сала

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram