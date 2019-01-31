Аплодисментами со слезами на глазах: как "Нант" почтил память пропавшего Эмилиано Сала
В среду, 30 января, французский "Нант" сыграл домашний матч в чемпионате. Во время игры футболисты и зрители на трибунах почтили память пропавшего футболиста Эмилиано Сала.
На 9-й минуте матча (именно под этим номером Сала выступал за "Нант") арбитр матча Франк Шнайдер остановил игру. Целую минуту трибуны и футболисты на поле аплодисментами вспоминали Эмилиано. Не сдерживал слез и главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич.
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Еще перед матчем на трибунах фанаты выложили надпись Sala
Стоит отметить, что на этот матч игроки "Нанта" вышли в футболках с изображением Сала. А вместо фамилий у них было написано Sala
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Что случилось с Эмилиано Сала
- Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.
- Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.
- Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Принадлежат ли они самолету – пока неизвестно.
- В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.
- 24 января полиция официально прекратила операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.
- 30 января на пляже во Франции нашли части пропавшего самолета Сала.