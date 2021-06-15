Местных жителей и туристов предупреждают, что в результате ливней в акваторию попадает большое количество поверхностных вод. Во избежание подхват инфекций, пока не рекомендуют купаться в море.

К сведению Циклон над Черным морем: в Украине объявили штормовое предупреждение

Воздержаться от морских купаний рекомендует также пресс-служба Одесского горсовета. Причиной стали ливни в течение 12 – 13 июня 2021 года. Тогда в акваторию городских пляжей попало большое количество сточных вод.

В Одессе бушует стихия: смотрите видео

Заметьте! Сезон непогоды в Одессе начался 12 июня. В результате сильного ливня улицы города превратилось в реки. В течение 15 минут в городе выпало 28 миллиметров осадков.

Июньская непогода в Украине: главное