Апокалиптическая стихия: Одесса страдает от ливней – видео

Одесса 15 июня страдает от ливней со шквальным ветром. В Жилищном массиве имени Котовского из-за непогоды упали деревья.
Местных жителей и туристов предупреждают, что в результате ливней в акваторию попадает большое количество поверхностных вод. Во избежание подхват инфекций, пока не рекомендуют купаться в море.
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Воздержаться от морских купаний рекомендует также пресс-служба Одесского горсовета. Причиной стали ливни в течение 12 – 13 июня 2021 года. Тогда в акваторию городских пляжей попало большое количество сточных вод.
В Одессе бушует стихия: смотрите видеоЗаметьте! Сезон непогоды в Одессе начался 12 июня. В результате сильного ливня улицы города превратилось в реки. В течение 15 минут в городе выпало 28 миллиметров осадков.
Июньская непогода в Украине: главное
- В июне все регионы Украины страдают от дождей и гроз. В частности, в Днепре из-за стихии обрушилась часть Сичеславской набережной.
- На Харьковщине жертвой непогоды стал 62-летний мужчина. В него попала молния.
- В Полтаве спасателям пришлось вытаскивать машины из воды.
- Львов в результате шквального ветра упали деревья.
- Кроме того, обесточенными оказались десятки населенных пунктов Украины.