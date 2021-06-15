Апокалиптическая стихия: Одесса страдает от ливней – видео

Одесса 15 июня страдает от ливней со шквальным ветром. В Жилищном массиве имени Котовского из-за непогоды упали деревья.

Местных жителей и туристов предупреждают, что в результате ливней в акваторию попадает большое количество поверхностных вод. Во избежание подхват инфекций, пока не рекомендуют купаться в море.

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Воздержаться от морских купаний рекомендует также пресс-служба Одесского горсовета. Причиной стали ливни в течение 12 – 13 июня 2021 года. Тогда в акваторию городских пляжей попало большое количество сточных вод.

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Июньская непогода в Украине: главное

В июне все регионы Украины страдают от дождей и гроз. В частности, в Днепре из-за стихии обрушилась часть Сичеславской набережной.

На Харьковщине жертвой непогоды стал 62-летний мужчина. В него попала молния.

В Полтаве спасателям пришлось вытаскивать машины из воды.

Львов в результате шквального ветра упали деревья.

Кроме того, обесточенными оказались десятки населенных пунктов Украины.