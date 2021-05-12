Небо над Харьковом затянули тяжелые темные тучи. Их цвет пугает и завораживает одновременно. Жители пишут, что в некоторых районах выпал град.

Несколько недель назад над Харьковом прошелся циклон Zohan. Тогда в соцсетях также пользователи публиковали фото неба над городом. Однако, кажется, на этот раз все еще серьезнее.

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Атмосферное небо в Харькове

Сначала небо набирало красок.

В центре города концентрировались тучи.

Затем в местных каналах появилось сообщение о том, что где-то уже выпал град.

Максимальную концентрацию облаков над городом зафиксировали очевидцы в спальном районе.