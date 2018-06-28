"Аппетитная" курятина: в сети показали шокирующие фото фасовки продуктов в оккупированном Крыму

В сети появились впечатляющие фото из оккупированного Крыма. В некогда популярном курортном городе Алушта рабочие прямо на асфальте решили расфасовать курятину.

Об этом информируют в Twitter-сообществе "RoksolanaToday&Крым".

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Секреты русской кухни – перед приготовлением вывалять в дерьме,

– написали в группе.

К сообщению приложены снимки, на которых видно, как рабочие супермаркета фасуют курятину прямо посреди дороги – на асфальте.

"В "Фуршет" на Симферопольской свежую курочку завезли", – добавляют в сообществе.