Аппетитная лазанья: три рецепта

Лазанья считается блюдом итальянской кухни. Обычно лазанья состоит из нескольких слоев тонкого теста, переложенного разнообразными начинками.

Существует много рецептов современной лазаньи – ее можно готовить с фаршем из мяса, рыбы, овощей и грибов. Предлагаем три варианта приготовления этого сытного и вкусного блюда.

Итальянская лазанья

Ингредиенты: листья теста для лазаньи – 350 гр, сыр – 200 гр, мясной фарш – 400 гр, репчатый лук – 100 гр, чеснок – 5 грамм, оливковое масло – 300 гр, помидоры – 300 гр, соль по вкусу, смесь итальянских трав – 2,5 грамм, сливочное масло – 80 гр, мука – 40 г, молоко – 700 гр, щепотка мускатного ореха.

Рецепт приготовления итальянской лазаньи

Выкладываем фарш на разогретую сковородку, наливаем оливковое масло, разминаем фарш вилкой, обжариваем 5 минут. Лук и чеснок очищаем, измельчаем, добавляем к фаршу, обжариваем до прозрачности лук, после чего добавляем помидоры, соль и смесь итальянских трав. Тушим 40 минут под закрытой крышкой.

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Сливочное масло растапливаем в сотейнике с толстым дном, затем вводим муку, размешиваем массу и вливаем теплое молоко (молоко вливаем частями, каждый раз аккуратно размешивая соус, чтобы не было комочков), варим до загустения. Солим соус и добавляем мускатный орех, перемешиваем, убираем с огня.

Выкладываем в форму немного фарша, разравниваем ровным слоем. Выкладываем листы лазаньи, покрываем их белым соусом и выкладываем новые листы лазаньи. Таким образом складыем несколько слоев. Посыпаем сверху тертым сыром и отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем в течение 30 минут до румяной корочки.

Лазанья со шпинатом и сыром

Ингредиенты: шпинат – 600 гр, чеснок – 2 зубчика, листы лазаньи – 256 грамм, сыр – 300 гр, яйца – 4 шт., сливки – 500 гр, помидоры – 1 шт, соль по вкусу, лук – 1 шт, растительное масло 50 гр, мясной фарш – 500 гр.

Рецепт приготовления лазаньи со шпинатом и сыром

Натираем сыр, нарезаем лук полукольцами, а помидоры кубиками. Обжариваем лук до полной прозрачности, добавляем мясной фарш и помидоры, солим. Затем добавляем измельченный чеснок и обжариваем, чтобы жидкость полностью выпарилась из сковороды.

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Шпинат моем и нарезаем, тогда обжариваем, пока он не станет мягким.

Взбиваем яйца со сливками, солим.

В подготовленную форму для запекания наливаем немного сливок, кладем листы лазаньи по всей поверхности дна.

Тогда кладем половину от общего количества шпината, мясной фарш, посыпаем сыром и прикрываем все это листами лазаньи.

Опять выкладываем шпинат, мясной фарш и посыпаем сыром. Прикрываем листами лазаньи и посыпаем сверху сыром. Затем все заливаем остатками сливок.

Запекаем лазанью около 45 минут при температуре 180 -200 градусов.

Лазанья с кабачками

Ингредиенты: листы лазаньи – 200 гр, болгарский перец – 300 гр, помидоры – 300 гр, баклажаны – 200 гр, кабачки – 300 гр, сельдерей – 150 г, лук-порей – 150 г, сыр – 200 гр, растительное масло – 50 гр, соль по вкусу, перец по вкусу, молоко – 1 литр, сливочное масло – 100 гр, мука – 5 столовых ложек.

Рецепт приготовления лазаньи с кабачками

Моем баклажаны, режем их на кубики. Кладем в глубокую тарелку и хорошо солим. Оставляем их на полчаса. Затем моем их в холодной воде. Режем репчатый лук, перец и кабачки кубиками. Мелко режем сельдерей. Тоже квадратиками режем помидоры.

На разогретую сковородку наливаем масло и жарим лук. Затем добавляем баклажаны и кабачки. Тогда добавляем мелко порезанный сельдерей, перец и помидоры. В конце солим и перчим по вкусу.

Переходим к соусу для лазаньи. Растапливаем сливочное масло, аккуратно, постоянно помешивая, добавляем муку. Затем осторожно вливаем молоко. Доводим массу до кипения. Варим, пока соус не будет напоминать жидкую сметану. Добавляем немного соли, чеснока и мускатного ореха.

Выкладываем листы для лазаньи на дно. Сверху выложите овощи и залейте их соусом. Сделайте таких несколько слоев. Ставим на 20 минут в духовку. Затем посыпаем сыром. Опять отправляем лазанью в духовку еще на 25 минут.