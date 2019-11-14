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      Аппетиты Кремля, или Чем похожи истории Моралеса и Януковича

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      Эво Моралес и Владимир Путин
      Эво Моралес и Владимир Путин / ТАСС

      Бывший президент Боливии Эво Моралес, который вынужден был подать в отставку после обвинений в фальсификации выборов главы государства, покинул страну почти также поспешно, как это сделал на фоне победы Евромайдана бывший президент Украины Виктор Янукович.

      И Владимир Путин поздравлял Моралеса с победой на сфальсифицированных выборах почти так же настойчиво, как Януковича в 2010 году.

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      Но на этом аналогии не заканчиваются. Путин поддерживал Моралеса отнюдь не только из-за солидарности авторитарных правителей. В Боливии у российского президента был свой интерес – обеспечить присутствие в этой стране государственных компаний, в первую очередь "Росатома", получившего контракт на строительство ядерного центра в Эль-Альто. Свой интерес был, как обычно, и у "Газпрома", были предложения и у других российских монстров. Но история с "Росатомом" показательна прежде всего потому, что именно этой компанией руководил до своего назначения в президентскую администрацию Сергей Кириенко, организатор избирательных компаний Путина. Кириенко, кстати, остается главой наблюдательного совета "Росатома". Поэтому успех "Росатома" – это не просто успех одной из государственных компаний. Это, похоже, самый настоящий кремлевский "интерес".

      кириенко
      Сергей Кириенко / Фото РосСМИ

      По сообщению российского интернет-ресурса "Проект", в Ла-Пас были направлены политтехнологи "Росатома", которые и стали главными специалистами в проведении четвертой предвыборной кампании боливийского президента. Не знаю, нужно ли удивляться, что выборы завершились фальсификацией, народными протестами и бегством Моралеса. Думаю, само присутствие российских политтехнологов обещает именно такой результат их клиентам – достаточно вспомнить хотя бы избирательную кампанию Януковича 2010 года. Российские специалисты все же сформированы в условиях "управляемой демократии", когда сама кампания – лишь декорация для последующего "правильного голосования" и фальсификации выборов, которую никто "не должен замечать". Ситуация реальной конкуренции и настоящих народных протестов против фальсификации выборов совершенно не входит в их творческие планы.

      Казалось бы, стоило бы уже давно понять, что такая недооценка реальности приводит к потере прибылей – но в России до такой степени не верят в настоящие политические процессы и способность людей оказывать на них влияние, что никакие Моралесы ничему Кремль не учат.

      Тем не менее случай с поддержкой Моралеса демонстрирует, что финансовые аппетиты Кремля и близких к нему госкорпораций в буквальном смысле слова не знают границ. И напоминают, что вся эта борьба за "братские народы" и "народных президентов" – это, прежде всего, борьба за деньги.

      Именно поэтому российские политтехнологи высаживаются то в Киеве, то в Ла-Пасе, то в Каракасе, то в Симферополе. И именно поэтому, когда у политтехнологов не получается, на помощь им приходят "вежливые зеленые человечки".

      И вот тогда уже и выборы, и "референдумы" проходят как по маслу – никакие политтехнологи не нужны.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Сергей Климовский
      Теги: Публикации Новости политики Новости России Владимир Путин Боливия Виктор Янукович
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