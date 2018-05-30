Apple блокирует обновление приложения Telegram в России, – пресс-служба мессенджера

Компания Apple еще с середины апреля блокирует обновление приложения Telegram, который запрещен на территории России. Однако пользователи систем Android продолжают получать обновление приложения.

Об этом сообщает пресс-служба Telegram, передает "Интерфакс".

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"К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что при этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил, касающихся конфиденциальности персональных данных.

Роскомнадзор 28 мая направил письмо в Apple с требованием "прекратить распространение в России приложения Telegram и рассылку его пуш-сообщений", и в течение месяца сообщить о проделанной работе в ведомство. В противном случае Роскомнадзор пригрозил "возможными действиями со стороны ведомства относительно нарушения функционирования App Store".

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Запросы на удаление приложения Telegram из онлайн-магазинов Apple и Google Роскомнадзор направил в компании еще 17 апреля, но они за это время не ответили на запрос ведомства.