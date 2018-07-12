Apple для улучшения Siri трудоустроил человека, который отметился большим успехом в Google

Бывший глава подразделения Google по поиску и искусственному интеллекту Джон Джаннандреа станет руководителем отдела "машинного обучения и стратегий искусственного интеллекта" компании Apple, то есть 53-летний шотландский инженер будет контролировать команду, которая работает над Core ML и Siri.

Об этом пишет The Verge.

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Как подчеркивается, сейчас для Apple важно сохранить лидерство в сфере самых современных приложений в мире, а Core ML – это система обучения Apple для приложений, которая помогает разработчикам легко запускать инструменты искусственного интеллекта на мобильных устройствах.

Кроме того, специалист продолжит работать над технологиями, касающимися обработки речи и текста, а также предоставления полезной информации пользователям. В частности, такой функционал в Apple используется в Siri.

Работа, которой будет заниматься Джаннандреа подпадает под категорию "естественного понимания языка" или NLU, подотрасли искусственного интеллекта, является предназначенной для обучения компьютеров пониманию человеческой речи.

По словам самого инженера, в такой работе есть много вызовов, однако это наиболее захватывающая часть искусственного интеллекта. В 2017 году в одном из интервью он даже вспомнил о понимании естественного языка как о "святом Граале для прикладного искусственного интеллекта".

Как подчеркивается в материале, Siri представили еще в 2011 году, но с тех пор развитие этого голосового помощника затормозилось, и теперь он только напоминает автоответчик. Также Siri сейчас не может конкурировать с такими известными голосовыми ассистентами, как Amazon Alexa или Google. В связи с этим Apple неоднократно критиковали за то, что Siri совершенно не соответствует современным требованиям.

Добавим, что перед переходом в Apple Джон Джаннандреа работал восемь лет в Google, где также занимался технологиями машинного обучения.

Интересно и то, что он является основателем стартапов Tellme Networks и Metaweb Technologies. К примеру, первый руководил телефонной линией, которая использовала распознавание голоса, чтобы отвечать на запросы абонентов о таких вещах, как погода и фондовый рынок.

К слову, недавно в Google решили перенять один из интересных подходов Apple – объединить все устройства в единую экосистему. Новый проект получил название Better Together.

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