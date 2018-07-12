19:17
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Apple для улучшения Siri трудоустроил человека, который отметился большим успехом в Google

38 Читати новину українською
На Apple теперь будет работать бывший сотрудник Google Джон Джаннандреа: специалист будет делать Siri конкурентным
На Apple теперь будет работать бывший сотрудник Google Джон Джаннандреа: специалист будет делать Siri конкурентным / Соцсети

Бывший глава подразделения Google по поиску и искусственному интеллекту Джон Джаннандреа станет руководителем отдела "машинного обучения и стратегий искусственного интеллекта" компании Apple, то есть 53-летний шотландский инженер будет контролировать команду, которая работает над Core ML и Siri.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также: Apple и Samsung урегулировали спор, который длился 7 лет

Как подчеркивается, сейчас для Apple важно сохранить лидерство в сфере самых современных приложений в мире, а Core ML – это система обучения Apple для приложений, которая помогает разработчикам легко запускать инструменты искусственного интеллекта на мобильных устройствах.

Кроме того, специалист продолжит работать над технологиями, касающимися обработки речи и текста, а также предоставления полезной информации пользователям. В частности, такой функционал в Apple используется в Siri.

Работа, которой будет заниматься Джаннандреа подпадает под категорию "естественного понимания языка" или NLU, подотрасли искусственного интеллекта, является предназначенной для обучения компьютеров пониманию человеческой речи.

По словам самого инженера, в такой работе есть много вызовов, однако это наиболее захватывающая часть искусственного интеллекта. В 2017 году в одном из интервью он даже вспомнил о понимании естественного языка как о "святом Граале для прикладного искусственного интеллекта".

Как подчеркивается в материале, Siri представили еще в 2011 году, но с тех пор развитие этого голосового помощника затормозилось, и теперь он только напоминает автоответчик. Также Siri сейчас не может конкурировать с такими известными голосовыми ассистентами, как Amazon Alexa или Google. В связи с этим Apple неоднократно критиковали за то, что Siri совершенно не соответствует современным требованиям.

Добавим, что перед переходом в Apple Джон Джаннандреа работал восемь лет в Google, где также занимался технологиями машинного обучения.

Интересно и то, что он является основателем стартапов Tellme Networks и Metaweb Technologies. К примеру, первый руководил телефонной линией, которая использовала распознавание голоса, чтобы отвечать на запросы абонентов о таких вещах, как погода и фондовый рынок.

К слову, недавно в Google решили перенять один из интересных подходов Apple – объединить все устройства в единую экосистему. Новый проект получил название Better Together.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Информационные технологии наука Apple Google Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 18
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
64
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
185
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 112
На Керченском мосту возникла новая серьезная проблема: фото
 13 февраля , 15:22
Умер Олесь Терещенко: биография известного журналиста
 13 марта , 15:54
Как выросли пенсии в Украине и когда поднимут снова
 28 февраля , 19:02
Прически на выпускной 2018: лучшие варианты для любой длины волос
22 июня , 08:05
Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект
 14 июня , 16:13
Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
 29 июня , 15:09
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук