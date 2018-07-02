Apple может выпустить iPhone с двумя SIM-картами

Компания Apple выпускает iPhone уже 10 лет, однако ни один из смартфонов так и не обзавелся поддержкой двух SIM-карт. Однако, по информации инсайдеров, компания из Купертино планирует выпустить девайс с поддержкой двух SIM-карт.

Об этом сообщает akket.com.

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По данным от авторитетного ресурса, до конца этого года в продажу поступит по крайней мере одна модель iPhone образца 2018 года, которая сможет похвастаться слотом для установки двух SIM-карт. За счет такой особенности пользователи смогут использовать одновременно услуги сразу двух операторов связи, на что сейчас способны только мобильные устройства под управлением операционной системы Android.

Купить iPhone со слотом для установки двух SIM-карт можно будет гарантировано в Китае. Удастся ли встретить такую ​​особенность в модификации телефона для международного рынка, к сожалению, пока неизвестно. Стоит отметить, что вместо второй "симки" нельзя будет установить карту памяти, так как это противоречит политике компании Apple, согласно которой покупатель должен определиться с нужным ему объемом памяти до покупки.

Если информация источника достоверна, то вскоре в операционной системе iOS 12 разработчики смогут найти упоминание новых возможностей фирменного телефона, основой которого станет 8-ядерный процессор Apple A12.

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