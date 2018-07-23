Apple может заключить соглашение с новым поставщиком OLED-дисплеев для iPhone: кто им станет

Китайская компания BOE Technology претендует на роль поставщика OLED-дисплеев для будущих смартфонов iPhone. Ранее сообщалось, что компания из Купертино планирует закупать экраны для своих смартфонов в LG Display.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Соответствующее согласования с LG Display, по имеющейся информации, уже заключен. К концу 2018 года, как ожидается, LG Display сможет обеспечить "яблочную" империю 3-4 миллионами OLED-панелей для мобильных телефонов.

И вот теперь стало известно, что заключить с Apple соглашение о поставках OLED-дисплеев также рассчитывает BOE Technology. Эта фирма уже имеет опыт сотрудничества с компанией из Купертино. В частности, BOE Technology производит экраны для планшетов iPad и портативных компьютеров MacBook.



Компания BOE Technology может поставлять OLED-панели для следующих поколений iPhone

Таким образом, вероятность сотрудничества BOE Technology и Apple в сфере OLED-панелей для смартфонов достаточно высока. К тому же ранее китайская компания уже демонстрировала дисплей на основе органических светодиодов в стиле iPhone X – с вырезом в верхней части. Этот экран имеет размер 6,18 дюйма по диагонали и разрешение 2992 × 1440 точек. Пиксельная плотность достигает 537 PPI (пикселей на дюйм).

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