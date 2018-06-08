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Apple обвиняют в краже логотипа

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Apple обвиняют в краже логотипа
Apple обвиняют в краже логотипа / Фото из свободных источников

Корпорацию Apple подозревают в краже логотипа в блокчейн-стартапа по созданию сайтов Shift. Стоит отметить, что "пострадавшая" фирма требует в американской 200 тысяч долларов, чтобы компенсировать репутационный вред.

Об этом сообщает The Sun.

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По словам представителей компании, логотип новой функции Apple Shortcuts очень напоминает их логотип: начиная от своеобразной восьмерки и заканчивая цветом.

Порівняння логотипів Apple Shortcuts та Shift
Сравнение логотипов Apple Shortcuts и Shift

Shift уверена, что сотрудники из Купертино намеренно позаимствовали логотип и требуют от них 200 000 долларов, чтобы стартап смог заказать себе новый. Стоит отметить, что представители Shift позволили Apple оставить его себе, но выплатить компенсацию.

Это удивительно, что такой бренд, как Apple, украл наш логотип,
– заявил представитель Shift.

По его словам, разработка подобного логотипа обойдется им в сумму от 300 до 1300 долларов, однако Apple должна выплатить 200 000 долларов, чтобы покрыть репутационные издержки.

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Напомним, 4 июня, корпорация Apple представила ряд обновлений для софта своей продукции. В частности, публике показали обновленную iOS 12, которая получила немало обновлений. Например, приложение Shortcuts помогает привязать к командам для Siri готовые сценарии.

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Теги: Техно Интернет Apple iOS
Источник: 24 Канал
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