Apple оказалась в центре скандала

В сети опубликовали письмо корпорации Apple с ответами на обвинения в прослушивании. Ранее Палата представителей конгресса США заявила, что гаджеты компании записывают разговоры пользователей без их согласия с помощью Siri. Для активации ассистента нужно сказать "Привет, Siri", соответственно для этого ему нужно прослушивать и сохранять все реплики владельцев "яблочных" устройств.

Об этом сообщает 4pda.

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В пояснительном письме Apple сообщает, что iPhone не записывает голос пользователей и не передает никакие данные третьим лицам с помощью Siri. Кроме того, голосовому помощнику нужно заранее дать доступ к микрофону, чтобы воспользоваться командой "Привет, Siri".

Стоит отметить, что в апреле 2018 года под пристальное внимание конгрессменов попала социальная сеть Facebook. Поводом для жалобы стало то, что Facebook часто выводит рекламу, которая совпадает с темой частных бесед. Тогда основателю сервиса Марку Цукербергу пришлось объяснить, что доступ к микрофонам нужен только во время записи видео, а разговоры никогда не записываются без ведома пользователя.

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