В Украине откроется первая официальная Apple Shop зона

В пятницу, 27 июля, в Украине откроется первый Apple Shop. Открывает его компания Apple в Одессе.

Об этом сообщает издание AIN.

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Отмечается, формат Apple Shop принадлежит компании Apple, и запуск такого магазина возможен только при участии компании. Специалисты Apple разрабатывают проект магазина, дизайн, предоставляют мебель – его пытаются приблизить к фирменным Apple Store.

Apple Shop есть по всему миру, но в Украине это будет первая такая точка. Площадь Apple Shop составит 60 квадратных метров. Дизайн и оформление зоны выполнено подрядчиками компании Apple. Работники зоны Apple Shop будут проходить специальное обучение в сертифицированных тренеров компании Apple.

Что такое Apple Shop?

Это формат "магазина в магазине" Apple. Магазины такого формата размещаются в торговых центрах партнеров компании Apple и ключевых розничных магазинах.