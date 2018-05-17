Apple Pay в Украине: что это такое и как работает

17 мая Apple Pay официально заработал в Украине. Эта система бесконтактных платежей пока доступна для клиентов ПриватБанка. Как настроить Apple Pay на iPhone и как оплатить покупку – разбирались журналисты канала 24.

Сначала разберемся, что это за функция. Итак Apple Pay – это платежная система, которая позволяет осуществлять оплату товаров в магазинах, просто поднеся мобильный телефон Apple к терминалу.



Система работает, используя NFC протокол, поэтому вы можете произвести оплату только на тех терминалах, которые поддерживают возможность бесконтактной оплаты. На таких терминалах есть специальные отметки PayPass или PayWare.

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Система бесконтактной оплаты доступна для моделей старших iPhone 6, в том числе iPhone SE. Эта услуга доступна и для Apple Watch. Поэтому, если у вас iPhone 5, 5s, или 5с но вы имеете умные часы от Apple, то можете настроить оплату через часы с помощью смартфона.

Apple Pay: настройка

Чтобы привязать платежную карту к своему iPhone, вам надо воспользоваться приложением Wallet. Далее следует ввести данные своей карты. Если карточки были ранее привязаны к учетной записи iTunes, то система по умолчанию их подтянет. Дополнительно можно добавить до 7 платежных карточек.

Необходимо воспользоваться приложением Wallet

Apple Pay в Украине: настройка

Как оплатить через Apple Pay

Чтобы произвести оплату вам всего лишь нужно приложить гаджет к терминалу, выбрать в приложении нужную платежную карточку и приложить палец к датчику Touch ID. На Apple Watch платеж запускается двойным нажатием на кнопку питания и не требует дополнительной авторизации.

Как оплатить через Apple Pay

Как Apple Pay работает в интернете

Вы сможете совершать покупки через интернет, надо воспользоваться браузером Safari, который доступен на устройствах MacBook IPhone IPad (IPad Air 2, mini3, Pro). Подтверждение также будет проходить через ваш смартфон или умные часы. Кроме того, оплату с помощью Apple Pay можно будет осуществлять внутри некоторых приложений.

Могут ли взломать Apple Pay?

Этот вопрос очень актуален. Можем успокоить, пока о случаях взломов Apple Pay не сообщалось. При оплате смартфон не передает терминалу никаких данных о ваших картах. Вместо этого он обменивается токеном, одноразовым ключом, который генерируется для каждой отдельной платежной операции. Даже если предположить, что злоумышленнику удалось перехватить токен, он не сможет использовать его повторно.



Система разительно отличается от оплаты обычной платежной карточкой. Поскольку во время платежной операции терминал и карта обмениваются данными о ПИН коде и этим активно пользуются хакеры.

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Apple Pay даже не сохраняет номер самой карты. Он сразу привязывает карточке номер учетной записи, который находится на защищенной микросхеме. Он не загружается на серверы или iCloud. Это дает дополнительную безопасность для совершения покупок в интернете, поскольку вам не нужно вводить в браузере данные карточки, которые могут быть перехвачены и похищены.

Какие же будут комиссии при оплате?

Пользователь не платит никаких комиссий за использование системы. Денежный сбор в размере 0,15% до 0,17% взимается только с владельца терминала за успешное проведение операции.



Кстати, журналисты канала 24 уже протестировали эту новую функцию – купили кофе в MacDonalds с помощью Apple Pay. Необходимо заметить, что оплата прошла успешно, заняв всего несколько секунд.

Оплата через Apple Pay