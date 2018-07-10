Apple планирует отказаться от продажи iPhone "для бедных", – аналитики

Корпорация Apple планирует отказаться от продаж флагманского смартфона iPhone X, а также бюджетной модели iPhone SE. Об этом заявляют аналитики с BlueFin Research.

Об этом сообщает 9to5mac.com.



Таким образом корпорация планирует сосредоточить внимание на производстве и продажах новых моделей iPhone 9, iPhone 11 и iPhone 11 Plus.

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По словам аналитиков, на такой шаг Apple решила пойти, учитывая падение активности пользователей – люди реже обновляют свои смартфоны.

Аналитики прогнозируют, что iPhone 11 Plus создают для тех пользователей, которые считают iPhone X "слишком маленьким", а iPhone 9 – "слишком дешевым".

При этом нишу бюджетных смартфонов займет iPhone 8. При этом бюджетную модель iPhone SE, а также iPhone X вообще снимут с продаж.

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