Apple "позаимствовала" у конкурента одну из ключевых особенностей

Последние несколько лет поклонники Apple были вынуждены выбирать между компактными смартфонами с одной камерой, которые не особенно отличаются качеством фото, и между массивными флагманами с двойным основным модулем. Однако Apple нашла как решить эту проблему.

Об этом сообщает Phone Arena.

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В новом патенте Apple описывается датчик изображения, который способен измерять глубину резкости с помощью одних только точек. Это достигается путем размещения двух фотоприемников в каждом пикселе, которые в паре позволяют определить основной объект в кадре и отделить его от фона. Кроме того, камера Apple также будет поддерживать съемку в режиме HDR. Стоит отметить, что подобная технология уже активно используется в смартфонах от компании Google.

Apple запатентовала новую технологию фотосъемки

Маловероятно, что Apple откажется от двойных камер, так как кроме измерения глубины резкости они также обеспечивают двукратный оптический зум и более подходящую для портретных снимков фокусное расстояние.

Стоит отметить, что описанная в патенте технология может появиться в более доступных моделях с одним модулем, а также во фронтальных камерах iPhone.

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