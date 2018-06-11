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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Apple "позаимствовала" у конкурента одну из ключевых особенностей

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Apple запатентовала новую технологию фотосъемки
Apple запатентовала новую технологию фотосъемки / unsplash

Последние несколько лет поклонники Apple были вынуждены выбирать между компактными смартфонами с одной камерой, которые не особенно отличаются качеством фото, и между массивными флагманами с двойным основным модулем. Однако Apple нашла как решить эту проблему.

Об этом сообщает Phone Arena.

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В новом патенте Apple описывается датчик изображения, который способен измерять глубину резкости с помощью одних только точек. Это достигается путем размещения двух фотоприемников в каждом пикселе, которые в паре позволяют определить основной объект в кадре и отделить его от фона. Кроме того, камера Apple также будет поддерживать съемку в режиме HDR. Стоит отметить, что подобная технология уже активно используется в смартфонах от компании Google.

Apple запатентувала нову технологію фотозйомки

Apple запатентовала новую технологию фотосъемки

Маловероятно, что Apple откажется от двойных камер, так как кроме измерения глубины резкости они также обеспечивают двукратный оптический зум и более подходящую для портретных снимков фокусное расстояние.

Стоит отметить, что описанная в патенте технология может появиться в более доступных моделях с одним модулем, а также во фронтальных камерах iPhone.

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Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone Google
Источник: 24 Канал
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