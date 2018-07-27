Apple работает над "революционной" зарядкой
Компания Apple работает над созданием нового "революционного" зарядного устройства, которое позволит заряжать iPhone прямо от iPad или MacBook.
Apple уже запатентовала новую технологию.
Как сказано в патенте, эта новая технология позволяет одному устройству пополнять заряд другого. При этом зарядка происходит на расстоянии. Например, iPhone с низким зарядом можно начать питать от MacBook с достаточным для использования зарядом.
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Однако, когда зарядка появится в продаже, пока неизвестно. Пока Apple должна провести тестирование.
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Источник: 24 Канал
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