Apple работает над уникальным ноутбуком с виртуальной клавиатурой

Корпорация Apple подала патент на создание ноутбука со встроенной интерфейсной системой. Речь идет про мобильный компьютер, со стеклянной поверхностью, под которой будет клавиатура.

Об этом сообщает ixbt.com.

Так, инженеры планируют разместить под стеклом экран с разрешением, отражающим клавиши виртуальной клавиатуры, и элементы, обеспечивающие тактильную обратную связь.

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То есть такой ноутбук получит клавиатуру, которая напоминает нынешние виртуальные кнопки смартфонов Apple. Тачпэд тоже будет виртуальным и пользователь сам может определить его размещения.

Новый патент Apple

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