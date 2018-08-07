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Apple работает над уникальным ноутбуком с виртуальной клавиатурой

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Apple работает над уникальным ноутбуком
Apple работает над уникальным ноутбуком / Фото из открытых источников

Корпорация Apple подала патент на создание ноутбука со встроенной интерфейсной системой. Речь идет про мобильный компьютер, со стеклянной поверхностью, под которой будет клавиатура.

Об этом сообщает ixbt.com.

Так, инженеры планируют разместить под стеклом экран с разрешением, отражающим клавиши виртуальной клавиатуры, и элементы, обеспечивающие тактильную обратную связь.

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То есть такой ноутбук получит клавиатуру, которая напоминает нынешние виртуальные кнопки смартфонов Apple. Тачпэд тоже будет виртуальным и пользователь сам может определить его размещения.

Новий патент Apple

Новый патент Apple

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Теги: Техно Apple ноутбук Гаджеты
Источник: 24 Канал
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