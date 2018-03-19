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Apple сняла ошибку в рекламе iPhone X: видео

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Apple сняла ошибку в рекламе iPhone X
Apple сняла ошибку в рекламе iPhone X

Компания Apple сняла в рекламе о разблокировании iPhone X с помощью Face ID, небольшую ошибку анимации.

Это можно увидеть на видео, опубликованном на официальном You Tube канале Apple.

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Так, в конце ролика на iPhone X появляется текстовое сообщение iMessage, которое выходит за рамки диалогового окна, хотя текст должен оставаться внутри него.

Это не серьезная проблема, однако все равно странно, что Apple пропустила этот момент в своей рекламе.

Как рассказал один из авторов сайта 9to5Mac Бенджамин Майо, пишет Verge.com, он был сильно удивлен "что это будет использовано для рекламы", тем более, что баг был замечен еще несколько месяцев назад, и Бенджамин сам подавал отчет об этой ошибке в Apple .

"IOS 11 работает так же неправильно, как когда-то iOS 7. Новые выпадения кадров теперь раздражают больше, чем когда-либо", – сказал исследователь ПО Крис Пирилен.

Как отмечает Verge, все свидетельствует о том, что Apple, наконец, сосредоточится на надежности и производительности в iOS 12 вместо внедрения новых функций.

Apple сняла ошибку в рекламе iPhone X

Теги: LifeStyle смартфон Техно Apple
Источник: 24 Канал
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