Apple тайно разрабатывает собственные дисплеи

Компания Apple начала производство собственных дисплеев для устройств. Их производят на секретной фабрике в Калифорнии.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Так, на этом предприятии уже создана небольшая партия экранов для тестирования.

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Как отмечает издание, Apple вкладывает значительные средства в разработку экранов следующего поколения MicroLED. В этих экранах, в отличие от OLED, светоизлучающие материалы, что поможет сделать устройство тоньше, ярче и энергоэффективнее.

Как сообщают источники, новые экраны более сложные в производстве, чем OLED-дисплеи, поэтому компания планировала закрыть проект. Однако, инженерам удалось достичь прогресса, поэтому работа над проектом продолжается.

Полноценно новую технологию введут в эксплуатацию как можно быстрее через несколько лет. Управление технологией MicroLED может помочь Apple выделиться на рынке смартфонов.

По данным СМИ, первым устройством с "тайным" дисплеем должна стать MicroLED Apple Watch.