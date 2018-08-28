Apple выпустит самый большой iPhone в истории компании

Авторитетное издание опубликовало большой доклад со ссылкой на источники, приближенные к Apple. Речь идет о трех смартфонах, которые представят уже в следующем месяце. Сообщается, что компания готовит две новинки под кодовыми названиями D32 и D33, за которыми скрыты 5,8-дюймовый iPhone XS, преемник прошлогоднего iPhone X, а также D33, который станет самым большим iPhone в истории Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Его диагональ экрана D33 составит 6,5 дюйма, благодаря чему будет реализована функция одновременного запуска двух программ на дисплее. Имя смартфона пока неизвестно, хотя источники утверждают, что слово Plus в названии больше фигурировать не будет. Дизайн в целом не изменится: стеклянная задняя панель, рама из нержавеющей стали, двойная основная камера и OLED-экран.

Большие ставки будут сделаны на смартфон N84 или iPhone 9. Он получит 6,1-дюймовый LCD-экран, самую низкую цену среди трех новинок и единственную основную камеру, но с продвинутыми алгоритмами обработки изображения, как и в iPhone XS.



Дизайни трех новых iPhone

Дизайн новинки тоже перекочует из прошлогоднего iPhone X, при этом сам смартфон будет позиционироваться как продолжение iPhone 8. На выбор будут доступны несколько цветов корпуса, но точный перечень пока не разглашается. Снова была озвучена информация о поддержке двух SIM-карт, но только для некоторых регионов.

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Также в сентябре Apple покажет второе поколение беспроводных наушников AirPods, планшеты iPad Pro, анонсирует старт продаж быстрой беспроводной зарядки AirPower и обновит линейку смарт-часов Apple Watch.

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