Apple Watch помог выявить редкую патологию сердца у парня

В Австралии 24-летний Адам Рядов обнаружил проблемы с сердцем с помощью Apple Watch. С помощью гаджета он заметил, что сердце бьется с частотой 120-130 ударов в минуту, то есть почти вдвое чаще, чем у здоровых людей.

Об этом сообщает издание 9news.

"Частота сердечных сокращений во сне составляла в среднем около 130-140 ударов в минуту. Так было, когда я отдыхал около шести часов ночью", – рассказал Адам.

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После этого парень обратился в службу спасения. Его сразу же доставили в больницу и провели диагностику сердца. Медики обнаружили у парня редкую сердечную патологию: насыщенная кислородом кровь поступала в правое предсердие вместо левого.

Парню уже провели операцию

"Таким образом, кровь бесполезно циркулирует вокруг легких и не выходит в другую часть его тела", – пояснил кардиохирург Уилсон.

Парню провели операцию, при чем оперировал хирург с помощью робота Da Vinci. Это сократило время восстановления пациента до 3 недель.

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