Умные часы Apple Watch Series 3 сейчас можно приобрести с существенной скидкой. Во многих магазинах гаджет можно купить со скидкой в 50 долларов.

Об этом пишет prostotech.com.

Таким образом цена на Apple Watch 3 GPS упала до рекордного минимума – его можно купить за 279 долларов (7300 гривен). При этом скидка действует на оба варианта 38 мм и 42 мм.

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Потеряли в цене и модели Nike + с smartwatch – цена тоже снизилась на 50 долларов.

Apple Watch Series 3 имеет барометрический высотомер, датчик сердечной активности, акселерометр, гироскоп и поддерживает технологию беспроводной зарядки. Он имеет OLED-дисплей Retina второго поколения с технологией Force Touch (1000 кд/м2). Смарт-часы защищены от воды и пыли и имеют водонепроницаемость на глубине до 50 м.



Apple Watch Series 3 рекордно подешевел

С помощью гаджета можно управлять музыкальным плеером и камерой, а также читать SMS, осуществлять звонки, а также пользоваться календарем, соцсетями и электронной почтой.

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