Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле

Газ все же подешевеет, правда, только для промышленных потребителей. Молодых украинский призовут в армию. Помощь на детей государство увеличит, а лекарства можно будет получить по электронному рецепту. Подробнее, что ждет нового в апреле – в публикации 24 канала.

Более дешевый газ для промышленности

С 1 апреля "Нафтогаз" будет продавать промышленности газ дешевле, чем бытовым потребителям – от 7 188 до 8 380 гривен за тысячу кубометров против 8550.

Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

Для бытовых потребителей газ не подешевеет, поскольку эту цену устанавливает Кабмин специальным распоряжением. "Нафтогаз" предлагал отменить специальные цены на газ для населения и перейти на рыночное ценообразование (чего и хочет МВФ) – тогда возможно будет, что газ будет дешеветь и для них при благоприятных условиях на рынке. Правительство отказалось от этого, мотивируя, что на рынке могут быть и не благоприятные условия – тогда газ будет дорожать.

Но как минимум, более низкие цены для промышленности означают, что ее товары не подорожают.

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Помощь на детей

С 1 апреля многодетным семьям в Украине будут доплачивать 1 629 гривен на ребенка до уже назначенной помощи. С 1 июля будут доплачивать больше, на сколько пока не известно.

Такие доплаты получат 158,8 тысячи детей, подсчитали в Минсоцполитики. На программу потратят более 200 миллионов гривен в месяц.

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Электронные рецепты на доступные лекарства

С 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" переходит под управление Национальной службы здоровья Украины. Пациенты будут получать лекарства по электронным рецептам.

По этой программе могут получить лекарства люди, которые имеют:

сердечно-сосудистые заболевания

диабет II типа

бронхиальную астму

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Весенний призыв в армию

1 апреля в Украине начался весенний призыв на срочную службу, который продлится до 30 июня. В этот период в украинскую армию призовут 18 752 мододых украинцев. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

На службу будут призывать мужчин 20-27 лет пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.