17:42
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле

      209 Читати новину українською
      Апрель 2019 Украина - что изменится в апреле 2019 - нововведения
      Изменения в апреле для украинцев / 24 канал

      Газ все же подешевеет, правда, только для промышленных потребителей. Молодых украинский призовут в армию. Помощь на детей государство увеличит, а лекарства можно будет получить по электронному рецепту. Подробнее, что ждет нового в апреле – в публикации 24 канала.

      Более дешевый газ для промышленности

      С 1 апреля "Нафтогаз" будет продавать промышленности газ дешевле, чем бытовым потребителям – от 7 188 до 8 380 гривен за тысячу кубометров против 8550.

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

      Для бытовых потребителей газ не подешевеет, поскольку эту цену устанавливает Кабмин специальным распоряжением. "Нафтогаз" предлагал отменить специальные цены на газ для населения и перейти на рыночное ценообразование (чего и хочет МВФ) – тогда возможно будет, что газ будет дешеветь и для них при благоприятных условиях на рынке. Правительство отказалось от этого, мотивируя, что на рынке могут быть и не благоприятные условия – тогда газ будет дорожать.

      Но как минимум, более низкие цены для промышленности означают, что ее товары не подорожают.

      Читайте также: Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях

      Помощь на детей

      С 1 апреля многодетным семьям в Украине будут доплачивать 1 629 гривен на ребенка до уже назначенной помощи. С 1 июля будут доплачивать больше, на сколько пока не известно.

      Такие доплаты получат 158,8 тысячи детей, подсчитали в Минсоцполитики. На программу потратят более 200 миллионов гривен в месяц.

      Читайте также: Кто и как сможет получить увеличенные выплаты на детей

      Электронные рецепты на доступные лекарства

      С 1 апреля правительственная программа "Доступные лекарства" переходит под управление Национальной службы здоровья Украины. Пациенты будут получать лекарства по электронным рецептам.

      По этой программе могут получить лекарства люди, которые имеют:

      • сердечно-сосудистые заболевания
      • диабет II типа
      • бронхиальную астму

      Читайте детальніше про Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня

      Весенний призыв в армию

      1 апреля в Украине начался весенний призыв на срочную службу, который продлится до 30 июня. В этот период в украинскую армию призовут 18 752 мододых украинцев. Из них больше всего пополнят ряды Вооруженных сил Украины – 9 тысяч человек.

      На службу будут призывать мужчин 20-27 лет пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

      • Срок службы – до 18 месяцев
      • Для украинцев с высшим образованием магистра (специалиста) – до 12 месяцев

      Началом военной службы по призыву считается день направления военнослужащих в воинскую часть из районного (городского) военного комиссариата.

      Безвиз в Таиланд

      С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз. Для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический). Без визы в стране украинцам можно быть до 30 дней.

      Читайте также: Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране

      Кроме всего этого, нас будет ждать второй тур президентских выборов (21 апреля).

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня
      35225
      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Деньги Реформы Безвизовый режим Тарифы на газ Статьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 209
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 760
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 3798
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 506
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      270
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год
       13 января 2012 , 08:38 0
      Золотая бутса 2018/19: украинец в топ-5 лучших, сенсация сезона – лучший из топ-5 чемпионатов
       12 ноября 2018 , 22:35
      "Евробляхеры" решили перенести акцию протеста: видео
       13 ноября 2018 , 11:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук