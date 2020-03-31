Что изменится в апреле: надбавки к пенсиям, 2 этап медреформы, карантин и налоговые каникулы

С 1 апреля 2020 года по дополнительной тысяче гривен получат пенсионеры и получатели соцпомощи, у которых выплаты – менее 5 тысяч гривен. Правительство также планирует провести в апреле индексацию всех пенсий. Стартует второй этап медицинской реформы. Действуют так называемые налоговые каникулы и карантин из-за коронавирус. Какие еще изменения ждут украинцев в апреле – читайте в материале 24 канал

Увеличение пенсий в апреле 2020

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С 1 апреля украинцы с пенсией менее 5 тысяч гривен получат единовременную доплату в размере 1 тысячи гривен. Такую же доплату получат люди с инвалидностью, среди которых и дети с инвалидностью, люди с инвалидностью с детства, социальные пенсионеры.

Также премьер Денис Шмигаль обещал, что уже в апреле проведут индексацию всех пенсий, то есть увеличат их. Сейчас Министерство социальной политики проводит пересчет и ищет возможность, чтобы это произошло в апреле, а не в мае, как планировалось ранее.

Предполагается, что индексация составит 11% и коснется 7 миллионов пенсионеров.

С 1 апреля также увеличивается пенсионный возраст для женщин. В 2020 году он составит 59 лет и 6 месяцев.



Кто и как получает пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

Коммунальные услуги

Кабмин ввел дополнительную компенсацию затрат на оплату комуслуг получателям жилищных субсидий на период карантина. Сумма компенсации в среднем составит 300 гривен для каждой семьи. Получить деньги смогут около 3 миллионов домохозяйств.

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Кроме того, на время карантина, то есть до 24 апреля, а также в течение 30 дней после его окончания, то есть минимум до 24 мая, не будут начислять штрафы и пеню в случае несвоевременной уплаты коммуналки. В это время запрещено отключать потребителей от ЖКУ и принудительно выселять их из жилья.

Цена на газ

С 1 апреля вырастут цены на газ для промышленности (т. е. не для обычных украинцев). В сравнении с мартовскими, цены в апреле вырастут на 0,2 – 2,2% в зависимости от условий поставки.

Кредиты

До 30 апреля можно будет не платить штрафы и пеню за просрочки по потребительским кредитам. Но это не освобождает от уплаты процентов – то есть кредитные каникулы в полном объеме не вводят.

Банкам в этот период запрещено увеличивать процентные ставки. Исключение – в условиях договора уже прописано изменение с определенной периодичностью.

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Заплати медиков

С апреля медикам увеличат зарплаты в размере до 300% в связи с эпидемией коронавируса. Такое решение одобрил парламент в конце марта.

Работники учреждений здравоохранения, которые привлечены к борьбе с распространением коронавируса, должны получить дополнительное материальное поощрение. При этом надбавка к зарплате будет начисляться до завершения мероприятий, связанных с ликвидацией коронавируса в Украине.

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Середня зарплата в Україні у лютому 2020 року зросла / Інфографіка 24 каналу

Второй этап медреформы

С 1 апреля в Украине стартует второй этап медицинской реформы, в частности, заработает Программа медицинских гарантий, в пределах которой станут бесплатными роды; пациент свободно будет выбирать врача и медицинское учреждение, а за услуги больницы должна платить Национальная служба здоровья.

То есть принцип "деньги идут за пациентом" начнет действовать на вторичном звене – в больницах. Изменения коснутся системы оплаты труда узкопрофильных специалистов и принципа их выбора пациентами.

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Специалисты и медучреждения заключают договор с Нацслужбой здоровья. Тогда лечение пациентов им будут компенсировать из бюджета. Договоры могут подписать как государственные и коммунальные, так и частные медучреждения.

Если семейный врач, терапевт, педиатр, с которым подписана декларация, выписывает пациенту направление, то пациент без привязки к месту регистрации и проживания может обратиться в учреждение из списка НСЗУ. Там окажут помощь бесплатно в соответствии с программой медицинских гарантий. 27 спецификаций этой программы можно посмотреть по ссылке.

Если пациент не подписал декларацию или обращается к врачу по собственной инициативе, то медуслуги на вторичном звене для него будут платными. При этом бесплатной, даже без декларации, останется экстренная помощь.

С 1 апреля также заработает электронный больничный. То есть украинцы смогут оформить больничный онлайн – больше не нужно идти в поликлинику и выписывать больничные на бумажных бланках.



Что предусматривает второй этап медицинской реформы / Инфографика "Слово и Дело"

Налоги

В апреле будут действовать налоговые послабления на период карантина:

до конца 30 апреля от начисления, исчисления и уплаты единого социального взноса за себя освобождаются ФЛП, самозанятые лица, члены фермерских хозяйств;

до 30 апреля не будут начислять налог на недвижимость, земельный налог и арендную плату за использование государственной и коммунальной земли;

до 1 июня получили отсрочку те, кто обязан подавать электронные декларации в апреле;

в апреле не будет никаких налоговых проверок.

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Регистраторы расчетных операций

С 19 апреля должны были стать доступными программные РРО, то есть с момента вступления в силу закона №128. Но из-за карантина срок запуска программных РРО перенесли на 1 августа, а срок обязательной установки перенесли с 1 октября на 1 января 2021 года.

За ранее принятыми нормами, ФЛП 2 – 4 групп с доходом до 1 миллиона гривен в год освобождались от использования РРО с 1 октября 2020 года до 1 января 2021 года. Однако эти термины также сместили. От использования РРО их освобождают с 1 января 2021 года до 1 апреля 2021 года.



Финансовые облегчение на период действия карантина / Инфографика 24 канала

Финансовый мониторинг

28 апреля вступит в силу новый закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Он меняет принципы работы финансового мониторинга.

Обязательно будут проверять операции на сумму более 400 тысяч гривен в эквиваленте. Сейчас под мониторинг подпадают все операции на сумму свыше 150 тысяч гривен.

Проверять при наличии 4 признаков, а не 17, как сейчас.

Это такие финансовые операции:

с наличными (внесение, перевод, получение);

с переводом денег за границу;

политически значимых лиц, членов их семей, связанных с ними лиц;

по зачислению, переводу денег, выдаче или получении кредита или займа, если одна из сторон находится или живет в государстве, которое не выполняет международные рекомендации по борьбе с легализацией преступных доходов. Также проверять, если у одного из участников сделки являются счета в банке, зарегистрированном в таком государстве.

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Увеличится количество субъектов первичного финансового мониторинга. В перечень добавят бухгалтеров (сейчас компании, предоставляющие такие услуги), налоговых консультантов, адвокатов, которые работают индивидуально (в том числе бюро и объединения), поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, консультантов по покупке и продаже недвижимости.

Увеличится обязательства СПФМ (субъектов первичного финансового мониторинга). С апреля они также обязаны делиться всей имеющейся информацией (кроме личных данных), которой владеют, с Госфинмониторингом по его запросу. Но в законе нет оговорки, что всю информацию передают на основании решения суда.

За нарушение таким субъектам грозят огромные штрафы. Например, за нарушения при надлежащей проверке – до 204 тысяч гривен; нарушения при переводе средств и виртуальных активов (данные плательщика и получателя) – до 170 тысяч гривен.



В апреле заработает закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем / Фото UAPS

Призыв

Весенний призыв на срочную службу должен был стартовать 1 апреля. Но его перенесли на 1 мая и продлится он до 31 июля.

Образование

С 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн. В его пределах 40 педагогов из Киева на период карантина станут учителями для всей Украины.

Учиться онлайн школьники смогут через фейсбук и ютуб, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы.

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Транспорт

С 1 апреля транспорт Киева переходит на единый электронный билет Kyiv Smart Card для оплаты проезда. При этом уже не будут действовать разовые талоны и жетоны.

Е-билет будет действовать в столичных метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и городской электричке. Билет не будет привязан к определенному виду транспорта, что очень удобно.

Так, предусмотрены проездные на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц стоимостью 290, 390, 575 и 770 гривен соответственно. Так называемый "безлимитный" проездной на все виды транспорта будет стоить 1300 гривен.

Будет работать и "туристический" проездной билет со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Он будет стоить 100, 150 и 200 гривен соответственно.

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Kyiv Smart Card / Фото "Дом инноваций"

Карантин

24 апреля в Украине должен прекратиться режим карантина в связи с коронавирусом. Как известно, Кабинет Министров продлил карантин с 3 до 24 апреля. Согласно документу, до указанного времени карантин распространяется на учреждения общественного питания, ТРЦ и прочие заведения развлекательной деятельности. Однако эксперты и чиновники предполагают, что срок действия карантина продолжат.

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