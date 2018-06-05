Аптечка туриста: какие лекарства нужно взять в отпуск

Аптечка во время отдыха должна стать для вас такой же важной вещью, как паспорт или кошелек. Ведь правильно укомплектованная аптечка может спасти ваш отпуск.

Наполнение аптечки зависит от нескольких факторов – куда путешествуете, берете ли на отдых детей и имеете ли какие хронические болезни, передает Change.

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Must have: базовый набор аптечки для отдыха на море

Куда бы вы не ехали, в вашей аптечке должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты, лекарства при расстройстве желудка, препараты от аллергии и от простуды. А также должен быть перевязочный материал – бинт, пластырь, антисептики.

И едва ли не первое, что стоит положить в аптечку для путешествия – это солнцезащитный крем или спрей и лекарство от солнечных ожогов.

Для отдыха в тропических странах также стоит взять средства, которые отпугивают насекомых и снимают зуд после укусов.

Для экстремального отдыха в аптечку стоит еще положить жгуты, эластичный бинт и другие средства для экстренной помощи при травмах.

Также в аптечку необходимо положить прописанные врачом препараты, которые вы употребляете в связи с индивидуальным лечением.

Не стоит брать в отпуск сильнодействующие препараты, в частности, с содержанием наркотических веществ. Также не нужно принимать антибиотики – их должен назначать только врач.

И не забывайте – обязательно перед отпуском оформите медицинское страхование. Желаем вам хорошего отдыха!