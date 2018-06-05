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Аптечка туриста: какие лекарства нужно взять в отпуск

73 Читати новину українською
Аптечка на отпуск
Аптечка на отпуск / egyptfan.ru

Аптечка во время отдыха должна стать для вас такой же важной вещью, как паспорт или кошелек. Ведь правильно укомплектованная аптечка может спасти ваш отпуск.

Наполнение аптечки зависит от нескольких факторов – куда путешествуете, берете ли на отдых детей и имеете ли какие хронические болезни, передает Change.

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Must have: базовый набор аптечки для отдыха на море

Куда бы вы не ехали, в вашей аптечке должны быть обезболивающие и жаропонижающие препараты, лекарства при расстройстве желудка, препараты от аллергии и от простуды. А также должен быть перевязочный материал – бинт, пластырь, антисептики.

И едва ли не первое, что стоит положить в аптечку для путешествия – это солнцезащитный крем или спрей и лекарство от солнечных ожогов.

via GIPHY

Для отдыха в тропических странах также стоит взять средства, которые отпугивают насекомых и снимают зуд после укусов.

Для экстремального отдыха в аптечку стоит еще положить жгуты, эластичный бинт и другие средства для экстренной помощи при травмах.

Также в аптечку необходимо положить прописанные врачом препараты, которые вы употребляете в связи с индивидуальным лечением.

Не стоит брать в отпуск сильнодействующие препараты, в частности, с содержанием наркотических веществ. Также не нужно принимать антибиотики – их должен назначать только врач.

И не забывайте – обязательно перед отпуском оформите медицинское страхование. Желаем вам хорошего отдыха!

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Путешествия Лекарства отдых
Источник: 24 Канал
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