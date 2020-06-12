В Харькове продолжаются по меньшей мере 20 обысков на различных объектах медицинской отрасли. Проводят их в рамках расследования уголовного производства по факту хищения бюджетных средств.

Обыски в аптеках и больницах Харькова: детали

Начались они 12 июня. Следственные действия проводят следователи Шевченковского отдела полиции Харькова, работники Управления стратегических расследований в Харьковской области. Происходят обыски под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Обыски продолжаются на различных объектах медицинской отрасли

По состоянию на вечер 12 июня продолжаются по меньшей мере 20 обысков на различных объектах медицинской сферы.

Также правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Досудебное расследование продолжается.



Обыски происходят под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 1

Детали дела, по которому проводят обыски

В 2017 году правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Говорится о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку лекарственных средств.



Расследуют правоохранители дело о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств

Если вину злоумышленников докажут, им грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет. В то же время их могут лишить права занимать должности в медицинской отрасли или заниматься такой деятельностью на срок до 3 лет.

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К слову, недавно обыски относительно хищения денег прошли в помещении Харьковского горсовета. В частности, правоохранители наведались в кабинеты заместителя мэра Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана.