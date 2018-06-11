Aquarius: истории беженцев, которых Италия и Мальта не пустили в свои порты

Судно с беженцами, которое застряло в Средиземном море, согласилась принять Испания. Власти страны уже заявили, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы. До этого корабль Aquarius в свои порты отказались впустить Италия и Мальта.

629 человек – из них более сотни подростков без сопровождения взрослых, десяток маленьких детей и семь беременных женщин.

Читайте также: Отношения НАТО и России: в Италии сделали четкое заявление

На судно Aquarius мигрантов собрали в ходе шести спасательных операций. В водах Ливии их подобрали неправительственные организации и итальянская береговая охрана. Отправили на спасательный корабль и запретили заходить в итальянский порт. Решение принял новоизбранный глава МВД Италии Маттео Сальвини. Политик сразу после своего назначения на должность заявил, что Италия не может быть европейским лагерем беженцев.



Принять Aquarius предложили правительству Мальты. Впрочем, там это сделать отказались, а в придачу – обвинили Италию в нарушении международных правил. Поэтому шестьсот человек застряли среди вод Средиземного моря, не подозревая о дипломатической драме, которая в это время продолжалась на берегу.



По словам волонтеров, условия на корабле не были пригодными для длительного пребывания такого количества людей.



Ситуация с мигрантами сильно обеспокоила Европейскую комиссию. Там призвали Италию и Мальту как можно быстрее решить этот вопрос.



Больше смотрите в сюжете.