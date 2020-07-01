Уже на следующей неделе Верховная Рада должна назначить дату проведения местных выборов. Голосование за городских глав должно состояться в октябре 2020 года. Давид Арахамия опроверг слухи о том, что местные выборы могут перенести.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что перенести местные выборы с октября уже невозможно. Об этом сообщает УНИАН.

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По словам Арахамии, информация о возможном переносе даты выборов с октября является слухами.

Но для того, чтобы у кого-то, например, возникла мысль так сделать, на это потребовалось бы две сессии. У нас нет времени до выборов сделать это через две сессии, через изменение в Конституцию фактически. Я считаю, что этот сценарий невозможен, сколько бы слухов не было,

– отметил Арахамия.

Также он заверил, что партия "Слуга народа" успеет провести социологическое исследование для того, чтобы выбрать кандидатов от своей политсилы. Предполагается, что опрос проведут на улице, а не по телефону. Произойдет это тогда, когда улучшится ситуация с карантином, введенным из-за коронавируса.

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